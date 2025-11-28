Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της γυναίκας εθνοφρουρού που δέχτηκε πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο - iefimerida.gr

Έχασε την μάχη για τη ζωή η Σάρα Μπέκστρομ, ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν ο δεύτερος εθνοφρουρός, αλλά και ο δράστης της επίθεσης.

«Η Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια — μία από τις εθνοφρουρούς για τις οποίες μιλάμε, μια ιδιαίτερα σεβαστή, νέα, εξαίρετη γυναίκα, μόλις απεβίωσε. Δεν είναι πια μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ.