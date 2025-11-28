O Tραμπ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σύνορα για μετανάστες από «χώρες του τρίτου κόσμου» και απειλεί με απελάσεις - iefimerida.gr

O Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τη μετανάστευση από «χώρες του τρίτου κόσμου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «σταματήσει μόνιμα τη μετανάστευση» προς τις ΗΠΑ από όλες τις «χώρες του τρίτου κόσμου». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι η απόφαση αυτή θα «επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως» από τις μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν υπονομεύσει τα «κέρδη και τις συνθήκες διαβίωσης» πολλών Αμερικανών. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το σχέδιό του ούτε ανέφερε τα ονόματα των χωρών που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μια μέρα μετά την κατηγορία ενός Αφγανού υπηκόου για τους πυροβολισμούς κατά δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, εκ των οποίων μία 19χρονης στρατιωτικός κατέληξε σήμερα.

Αυτή και άλλες ανακοινώσεις μετά την επίθεση αντιπροσωπεύουν μια περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του Τραμπ απέναντι στη μετανάστευση, η οποία αποτελεί από καιρό ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας του στην εσωτερική πολιτική.

Η ανάρτηση Τραμπ

«…Παρόλο που έχουμε σημειώσει πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας, η μεταναστευτική πολιτική έχει υπονομεύσει αυτά τα επιτεύγματα και τις συνθήκες διαβίωσης για πολλούς. Θα σταματήσω μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε να επιτρέψω στο αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως, θα ακυρώσω όλες τις εκατομμύρια παράνομες εισόδους που ενέκρινε ο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπογράφηκαν από το Autopen του Sleepy Joe Biden (σ.σ. κοιμώμενου Τζο Μπάιντεν), και θα απομακρύνω όποιον δεν αποτελεί καθαρό πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι ανίκανος να αγαπήσει τη χώρα μας, θα καταργήσω όλες τις ομοσπονδιακές παροχές και επιδοτήσεις σε μη πολίτες της χώρας μας, θα αποσπάσω την υπηκοότητα των μεταναστών που υπονομεύουν την εγχώρια ηρεμία και θα απελάσω κάθε αλλοδαπό που αποτελεί δημόσιο βάρος, κίνδυνο για την ασφάλεια ή δεν είναι συμβατός με τον δυτικό πολιτισμό. Αυτοί οι στόχοι θα επιδιωχθούν με σκοπό την επίτευξη σημαντικής μείωσης των παράνομων και αποσταθεροποιητικών πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εισήχθησαν μέσω μιας μη εξουσιοδοτημένης και παράνομης διαδικασίας έγκρισης Autopen. Μόνο η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ μπορεί να θεραπεύσει πλήρως αυτή την κατάσταση. Εκτός από αυτό, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ, εκτός από εκείνους που μισούν, κλέβουν, δολοφονούν και καταστρέφουν όλα όσα πρεσβεύει η Αμερική — Δεν θα μείνετε εδώ για πολύ!»