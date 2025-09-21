 Ο Τραμπ αναχώρησε για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Σήμερα θα τιμήσουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναχώρησε για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Σήμερα θα τιμήσουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ/Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, λέγοντας πως η τελετή θα «τιμήσει τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου».

«Θέλουμε να το δούμε ως μια στιγμή ίασης» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει συμβεί δεν είναι καν πιστευτό, οπότε θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα, μια πολύ δύσκολη ημέρα».

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα θέλει να στείλει στην οικογένεια του Κερκ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα τους δώσω απλώς την αγάπη μου, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πεις». Και συνέχισε: «Είχε επιρροή στη νεολαία γιατί τον αγαπούσαν, τον σεβόντουσαν». Παράλληλα, τόνισε ότι η τελετή θα αναδείξει την «τεράστια επιρροή του, έκανε εξαιρετική δουλειά».

Η επιμνημόσυνη δέηση για τον Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που σκοτώθηκε από πυροβολισμό σε πανεπιστήμιο της Γιούτα αυτόν τον μήνα, αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 200.000 χιλιάδες πενθούντες σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στη Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα «πει λίγα λόγια» στην τελετή. Εκτός από τον ίδιο, η Turning Point USA ανακοίνωσε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η χήρα του Κερκ, Έρικα, θα απευθύνουν ομιλίες.

