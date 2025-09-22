«Ανταμοιβή για τη Χαμάς» η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, λέει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».
