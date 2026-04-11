«Very cool»: Ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μεγάλος αριθμός από άδεια δεξαμενόπλοια κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Την ώρα που στο Πακιστάν ξεκινούν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για εξεύρεση λύσης που θα οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια ακόμη αινιγματική δήλωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μεγάλοι αριθμοί εντελώς άδειων τάνκερ, ορισμένα από τα μεγαλύτερα οπουδήποτε στον Κόσμο, κατευθύνονται, αυτή την στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν το καλύτερο και «πιο γλυκό» πετρέλαιο (και φυσικό αέριο!) οπουδήποτε στην Κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις επόμενες δύο μεγαλύτερες οικονομίες μαζί - και υψηλότερης ποιότητας. Σας περιμένουμε. Γρήγορη αναστροφή!», συμπλήρωσε.

«Very cool», λέει ο Τραμπ

Με ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα μάλιστα σε πιο πανηγυρικό ύφος, εμφανίστηκε χαρούμενος να διαπιστώνει πως «ένα κύμα» από άδεια τάνκερ κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ για να γεμίσουν πετρέλαιο που το χρειάζονται «απεγνωσμένα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκίνησε μάλιστα την ανάρτηση με την φράση «Very cool».

Με τη δήλωση αυτή, ο Τραμπ ενδεχομένως απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ, θέλοντας να περάσει το μήνυμα πως σε κάθε περίπτωση και παρά την μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια

διακίνηση των ορυκτών καυσίμων, η αμερικανική οικονομία βγαίνει κερδισμένη.