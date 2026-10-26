Τραμπ: Αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για καταγγελίες εκλογικής νοθείας - iefimerida.gr

Αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων προανήγγειλε ο Τραμπ για όσους παρέχουν πληροφορίες που οδηγούν στην αποκάλυψη υποθέσεων εκλογικής νοθείας.

Η αμοιβή αφορά καταγγελίες για νοθεία είτε σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες είτε στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Όπως διευκρίνισε σε σχετική ανάρτησή του, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι οι καταγγελίες να οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη των προσώπων που ευθύνονται για τις συγκεκριμένες παρατυπίες.

«Όποιος καταγγείλει εκλογική νοθεία σε προηγούμενες εκλογές ή στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026 θα λάβει 1.000.000 δολάρια, εφόσον συλληφθούν και καταδικαστούν οι υπεύθυνοι για τη νοθεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσιάζοντας τους όρους της προτεινόμενης οικονομικής επιβράβευσης.