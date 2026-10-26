 Τραμπ: Αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για καταγγελίες εκλογικής νοθείας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για καταγγελίες εκλογικής νοθείας

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ -Πρόεδρος των ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων προανήγγειλε ο Τραμπ για όσους παρέχουν πληροφορίες που οδηγούν στην αποκάλυψη υποθέσεων εκλογικής νοθείας.

Η αμοιβή αφορά καταγγελίες για νοθεία είτε σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες είτε στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Όπως διευκρίνισε σε σχετική ανάρτησή του, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι οι καταγγελίες να οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη των προσώπων που ευθύνονται για τις συγκεκριμένες παρατυπίες.

«Όποιος καταγγείλει εκλογική νοθεία σε προηγούμενες εκλογές ή στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026 θα λάβει 1.000.000 δολάρια, εφόσον συλληφθούν και καταδικαστούν οι υπεύθυνοι για τη νοθεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσιάζοντας τους όρους της προτεινόμενης οικονομικής επιβράβευσης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ντόναλντ Τραμπ Εκλογές ΗΠΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ