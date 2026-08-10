Τραγωδία στον Καναδά: 80χρονη έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τις φλόγες - iefimerida.gr

Τραγωδία στον Καναδά, όπου 80χρονη έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να διαφύγει από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά.

Μια 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία ρημάζει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική χωροφυλακή.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση 20.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους.