 Τραγωδία στο νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη: Νεκρή γυναίκα και 5 μηνών βρέφος αφού ανατράπηκε το σκάφος που επέβαιναν - iefimerida.gr
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Τραγωδία στο νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη: Νεκρή γυναίκα και 5 μηνών βρέφος αφού ανατράπηκε το σκάφος που επέβαιναν

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη, μετά από ανατροπή σκάφους
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη, μετά από ανατροπή σκάφους / Στιγμιότυπα από X @newyorkpost
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια γυναίκα και ένα μωρό 5 μηνών έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Liberty Island, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο καπετάνιος του σκάφους που ανατράπηκε συνελήφθη και κατηγορείται για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων, όπως ανέφερε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της το πρωί της Κυριακής.

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Οι ερευνητές της Ακτοφυλακής συνεργάζονται με την αστυνομία της Νέας Υόρκης προκειμένου να διαπιστώσουν «εάν η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί παράνομη δραστηριότητα ναύλωσης».

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον καπετάνιο ως τον 46χρονο Μανουέλ Χερνάντες.

Η γυναίκα και το μωρό δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 27χρονη κι ένα βρέφος 5 μηνών. Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι και οι δύο μεταφέρθηκαν στο NYU Langone Health Brooklyn σε κρίσιμη κατάσταση και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), έντεκα ακόμη άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με ελαφρά τραύματα.

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