Τραγωδία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τι υποστηρίζει Ρουμάνος πραγματογνώμονας για τα αίτια του τροχαίου - iefimerida.gr

Οι συνθήκες του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ρουμάνος πραγματογνώμονας, ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας, που μίλησε σε τοπικά μέσα, υποστηρίζει ότι αιτία του τροχαίου δεν ήταν η κόπωση ή η υπνηλία.

Έκανε λόγο για μια «ασυνήθιστη απώλεια ελέγχου» του οχήματος, που η πορεία του έδειξε ότι πιθανότατα ο οδηγός να βρισκόταν σε «κατάσταση έντονης διάσπασης προσοχής» από κάποιον καβγά, συνομιλία, ή ακόμη και χρήση κινητού.