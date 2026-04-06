Τραγωδία σε κυνήγι πασχαλινού αβγού στη Γερμανία - Δέντρο καταπλάκωσε μαμάδες με παιδιά -Τουλάχιστον 3 νεκροί - iefimerida.gr

Μια μητέρα με το μωρό της και ένα 16χρονο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού πασχαλινών αυγών που εξελίχθηκε σε τραγωδία.



Το περιστατικό συνέβη σε δάσος κοντά στη πόλη Σατρουπόλμ ενώ ήταν σε εξέλιξη το έθιμο - δραστηριότητα, που διοργάνωσε ένα τοπικό κέντρο για νέες μητέρες.

Πανύψηλο δέντρο καταπλάκωσε τα θύματα

Κάποια στιγμή, ισχυροί άνεμοι έριξαν ένα δέντρο ύψους 30 μέτρων, το οποίο έπεσε στο έδαφος συνθλίβοντας τουλάχιστον 4 άτομα.

Η 21χρονη μητέρα είχε πάρει μαζί της το βρέφος της για να περάσουν μία ευχάριστη μέρα. Το 16χρονο κορίτσι έπαιρνε επίσης μέρος στο κυνήγι των πασχαλινών αβγών.

Και οι τρεις σκοτώθηκαν ενώ άλλη μία 18χρονη κοπέλα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη.

Στο κυνήγι των πασχαλινών αβγό στο δάσος, την ώρα της τραγωδίας, συμμετείχαν περίπου 50 άτομα, νέες μητέρες, έγκυες γυναίκες και παιδιά.

Φωτογραφίες από το σημείο που δημοσιεύθηκαν από την Bild έδειχναν πολλά πασχαλινά αυγά σκορπισμένα στο έδαφος και δύο από τα θύματα καλυμμένα με λευκά σεντόνια.