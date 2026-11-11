Τουρκική πρόκληση για το καλώδιο: Εμείς δώσαμε άδεια στη Γαλλία και αποτρέψαμε «ελληνικά τετελεσμένα» στην Ανατολική Μεσόγειο - iefimerida.gr

Σε μια νέα προσπάθεια να προβάλει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως ρυθμιστής των εξελίξεων γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Turkiye Today», υποστηρίζεται ότι η Τουρκία έδωσε τη συγκατάθεσή της στη Γαλλία για τη διεξαγωγή ερευνών βυθού και ότι απετράπη νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην περιοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί μεταφέρονται μέσω διαρροών και διπλωματικών πηγών σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με την Άγκυρα να παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις ως επιβεβαίωση του ρόλου και των δικαιωμάτων που διεκδικεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τουρκία απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική διακοίνωση προς τη Γαλλία, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη συμμόρφωσης με το Διεθνές Δίκαιο και γνωστοποιώντας επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει τα δικαιώματα και τις πρακτικές της σχετικά με την υφαλοκρηπίδα της, τα όρια της οποίας, όπως αναφέρει, έχει ήδη γνωστοποιήσει στα Ηνωμένα Έθνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άγκυρα κάνει λόγο για αποτροπή «νέων ελληνικών τετελεσμένων»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι τουρκικές διαρροές στον ισχυρισμό ότι η Άγκυρα απέτρεψε μια νέα προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα στην αμφισβητούμενη θαλάσσια περιοχή.

Πηγές που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί η Τουρκία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Άγκυρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν εκδώσει μη εξουσιοδοτημένες ειδοποιήσεις NAVTEX για τις προγραμματισμένες έρευνες, τις οποίες η Τουρκία στη συνέχεια ακύρωσε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μετά την εξέλιξη αυτή ακολούθησε διπλωματική διαδικασία για την εξασφάλιση της τουρκικής συναίνεσης, με την Άγκυρα να παρουσιάζει την έκβασή της ως επιβεβαίωση της θέσης της ότι καμία ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκρισή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η προβλεπόμενη διαδικασία συναίνεσης για τις ερευνητικές δραστηριότητες δεν είχε ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, οι τουρκικές πηγές επιχειρούν να διαχωρίσουν τη στάση της Άγκυρας από το ίδιο το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται σε περιφερειακές πρωτοβουλίες ενεργειακής συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές σέβονται τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και το Διεθνές Δίκαιο.