 «Βολές» Τουρκίας στο Ισραήλ: Η Άγκυρα δεν θα παρασυρθεί στα σχέδια του Νετανιάχου - iefimerida.gr
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«Βολές» Τουρκίας στο Ισραήλ: Η Άγκυρα δεν θα παρασυρθεί στα σχέδια του Νετανιάχου

To κτίριο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών
To κτίριο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου», ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέχεια του ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στη συριακή βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ, στην περιοχή της Ιντλίμπ, στα βορειοδυτικά της Συρίας, την Τρίτη.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρανετίν Ντουράν, υπογράμμισε πως η τουρκική πλευρά διαθέτει την απαραίτητη πείρα για να μην ακολουθήσει τις μεθοδεύσεις ατόμων όπως ο Νετανιάχου, οι οποίοι, όπως είπε, επιδιώκουν να κλονίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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