Στα άκρα η κόντρα Τουρκίας-ΕΕ: Οργισμένη επίθεση της Άγκυρας για την ευρωπαϊκή έκθεση -Στο στόχαστρο και η Κύπρος - iefimerida.gr

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες έρχεται η Άγκυρα, απορρίπτοντας με σκληρή γλώσσα τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η τουρκική κυβέρνηση κάνει λόγο για «προκατειλημμένη και άδικη» αντιμετώπιση, αμφισβητεί τις ευρωπαϊκές επισημάνσεις για το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαστική εξουσία, ενώ στρέφεται με ιδιαίτερη ένταση κατά των αναφορών της έκθεσης στο Κυπριακό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ετήσια έκθεσή της για την πολιτική διεύρυνσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι, ενώ η ΕΕ είχε προωθήσει τις σχέσεις της με την Τουρκία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι νομικές ενέργειες των τουρκικών αρχών εναντίον αιρετών αξιωματούχων, προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών είχαν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την «προσήλωση της Άγκυρας στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές».

Η οργισμένη απάντηση της Άγκυρας και η αιχμή για την Κύπρο

«Το χάσμα μεταξύ του διακηρυγμένου στόχου της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ και της οπισθοδρόμησής της ως προς τα θεμελιώδη πολιτικά κριτήρια ένταξης έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι υποκείμενοι παράγοντες που οδήγησαν στη στασιμότητα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2018 παραμένουν ανεπίλυτοι», ανέφερε η Επιτροπή.

Απαντώντας στην έκθεση, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τα συμπεράσματά της αβάσιμα, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδίως εκείνους που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, καθώς και τους τομείς της δικαστικής εξουσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Μαξιμαλιστικές οι θέσεις της Ελλάδας»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας και στις αναφορές της έκθεσης για την Κύπρο.

Η Τουρκία υποστήριξε ότι η ΕΕ, απορρίπτοντας την πρότασή της για λύση δύο κρατών και ασκώντας κριτική στις δραστηριότητες, την παρουσία και τα έργα της στο νησί, υιοθετεί τις «μαξιμαλιστικές θέσεις» της Ελλάδας και της διεθνώς αναγνωρισμένης ελληνοκυπριακής κυβέρνησης.

Πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είναι «αποκομμένες από την πραγματικότητα και ασυμβίβαστες με το διεθνές δίκαιο».

Η Τουρκία έχει επανειλημμένα ζητήσει τα τελευταία χρόνια την επίτευξη λύσης δύο κρατών, πρόταση την οποία απορρίπτουν η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε, τέλος, ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης που ασκούν κριτική στη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων περιοχών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης είναι «άκυρα».