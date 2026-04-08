Η Τουρκία παζαρεύει με την Ιταλία για σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας - iefimerida.gr

Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ιταλία για την αγορά και συμπαραγωγή ευρωπαϊκών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T.

Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και χρόνια την απόκτηση των πυραυλικών συστημάτων που παράγει η γαλλο-ιταλική εταιρεία Eurosam, αλλά προηγούμενες προσπάθειες είχαν απορριφθεί από τη Γαλλία. Οι Τούρκοι διαπραγματευτές πιστεύουν ότι αυτή τη φορά η στάση της Γαλλίας μπορεί να είναι πιο ευνοϊκή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει «Χαλύβδινο θόλο»

Η επιθυμία της Άγκυρας να δημιουργήσει δικό της «Χαλύβδινο θόλο» στα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome εντάθηκε μετά την αναχαίτιση από δυνάμεις του ΝΑΤΟ τεσσάρων ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς την Τουρκία. Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει την ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας αμυντικών όπλων μέσω συμπαραγωγής με ευρωπαϊκές εταιρείες.

Την Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε την πρώτη φάση εργοστασίου αξίας τριών δισ. δολαρίων από την κρατική Roketsan, με στόχο την αύξηση της παραγωγής εγχώριων πυραυλικών συστημάτων και βαλλιστικών πυραύλων, όπως το μοντέλο Tayfun. «Με αυτές τις επενδύσεις, θα ενισχύσουμε το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας μας», δήλωσε ο Ερντογάν.

Νατοϊκά συστήματα αεράμυνας στην Τουρκία

Τον τελευταίο μήνα, το ΝΑΤΟ εγκατέστησε δύο αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Τουρκία, μετά την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων που στόχευαν υποδομές της συμμαχίας. Η Τουρκία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και ζητά συνεργασία στον αμυντικό τομέα για ενίσχυση της αποτροπής στο νοτιοανατολικό μέτωπο της συμμαχίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, η Άγκυρα επιχειρεί να αποκαταστήσει σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί μετά την απόκτηση ρωσικών S-400 το 2019, τα οποία είναι ασύμβατα με τα συστήματα του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ θέτουν ως απαράβατο όρο στην Τουρκία να εγκαταλείψει τους S-400, αν θέλει να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.