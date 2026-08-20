Νέα διπλωματική ένταση Τουρκίας-Ισραήλ για τη Συρία -Κατς: Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες - iefimerida.gr

Σε τεταμένο σκοινί βρίσκονται ξανά οι διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ, μετά τον βομβαρδισμό αεροπορική βάσης στη Συρία την Τρίτη, με έντονες δηλώσεις εκατέρωθεν.



Το Ισραήλ έπληξε την υπό κατασκευή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία σκοπεύει να μεταφέρει και να εγκαταστήσει εκεί στρατιωτικές δυνάμεις, απειλώντας την ασφάλειά του.

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Παράλληλα, προειδοποίησε τη Δαμασκό ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της παραβίασης του «status quo που έχει συμφωνηθεί» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία για θέματα ασφάλειας.

«Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», σημείωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Το μήνυμά μας ήταν πολύ σαφές. Μην το κάνετε. Υποθέτω ότι δεν πολυκατάλαβαν το μήνυμα», δήλωσε χθες ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά της, η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη συριακή βάση που βομβάρδισε το Ισραήλ και δεσμεύεται να συνεχίσει να προστατεύει «με αποφασιστικότητα» την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας.

«Οι ανυπόστατες κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις παράνομες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες καταφέρνουν πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας», ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση.

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Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Ο Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία»

Η ισραηλινή επίθεση της Τρίτης συνοδεύει την επιδείνωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία με θέμα τη Συρία, όπου και οι δύο χώρες είναι στρατιωτικά ενεργές.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία», προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ισραηλινός υπουργός δηλώνει ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της».

Η Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κύριους συμμάχους της Συρίας, κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τη Συρία και να υπονομεύσει τη νέα της ηγεσία και ζητά την άσκηση πίεσης και την επιβολή μέτρων κατά του Ισραήλ ώστε να αναγκαστεί να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.



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Η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη συριακή βάση

Η Άγκυρα αρνείται τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ ως προς τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία.

«Δηλώνουμε ότι δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά της βάσης αυτής στη Συρία», ανακοίνωσε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Ωστόσο, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει «με αποφασιστικότητα» την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας.

«Οι επιθέσεις κατά του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αμπού αλ-Ντουχούρ έχουν ως στόχο να πλήξουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας», δήλωσε ο Ακτούρκ.

«Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», πρόσθεσε.

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Η τουρκική επίσκεψη που πυροδότησε τον ισραηλινό βομβαρδισμό

Το αεροδρόμιο της συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου και είχε σταματήσει να λειτουργεί το 2012.

Σήμερα φυλάσσεται από δυνάμεις του συριακού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, που προσπαθούν να το κάνουν ξανά λειτουργικό.﻿

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έγιναν μετά «την επίσκεψη, τις τελευταίες ημέρες, τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο προσπαθειών σε εξέλιξη για να τεθεί ξανά σε υπηρεσία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε ότι Τούρκοι αξιωματικοί επισκέφθηκαν τη βάση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής τους συνεργασίας και αρνήθηκε ότι υπάρχει ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, λέγοντας ότι η βάση είναι σχεδόν άδεια και δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμη.

«Αχρείαστη κλιμάκωση» -Απογοήτευση στις ΗΠΑ από την ισραηλινή επίθεση

Η επίθεση στην αεροπορική βάση ήταν μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ισραήλ αψήφησε τις ΗΠΑ, που επιδιώκει να υποστηρίξει τη νέα συριακή κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρώην τζιχαντιστή και ντε φάκτο πρόεδρο, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σάρα, ο οποίος είναι παράλληλα και στενός σύμμαχος της Τουρκίας.

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Μετά την ισραηλινή επίθεση στη συριακή βάση, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη σύσταση μηχανισμού «αποσυμπίεσης» ανάμεσα στην Τουρκία , τη Συρία και το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως «είμαστε βαθιά ανήσυχοι» για τα «επιβεβαιωμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της βάσης Αμπού αλ-Ντούχουρ», στηλιτεύοντας την «αχρείαστη κλιμάκωση που δεν προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα».

Από την πλευρά του, ο Σύρος ΥΠΕΞ, Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, καταδίκασε την επίθεση αλλά δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, με στόχο την αποκλιμάκωση.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες και των δύο πλευρών στον τομέα της ασφάλειας και να σέβεται τη συριακή κυριαρχία.



Οι συριακές de facto αρχές έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας και ζητούν να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτεια.

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Παράλληλα προειδοποιούν ότι η συνέχιση των ισραηλινών πολεμικών επιχειρήσεων θα αυξήσει την περιφερειακή αστάθεια.