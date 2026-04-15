 Τουρκία: Συνελήφθη ο πατέρας του φερόμενου δράστη της επίθεσης σε σχολείο του Καχραμάνμαρας -Είναι διευθυντής αστυνομίας - iefimerida.gr
Τουρκία: Συνελήφθη ο πατέρας του φερόμενου δράστη της επίθεσης σε σχολείο του Καχραμάνμαρας -Είναι διευθυντής αστυνομίας

Το σχολείο στην Τουρκία όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί
Το σχολείο στην Τουρκία όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί
Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη που φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας.

Ο πατέρας του δράστη υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, νεκροί από την επίθεση είναι 3 μαθητές και ένας καθηγητής, ενώ 20 άτομα έχουν τραυματιστεί.

