«Παζάρι» Άγκυρας σε Αίγυπτο με «δέλεαρ» 15.000 τ.χλμ. θαλάσσιων ζωνών έναντι της Ελλάδας -Δηλώνει έτοιμη να συνάψει συμφωνία - iefimerida.gr

Έτοιμη να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο δηλώνει η Τουρκία προβάλλοντας ως δέλεαρ τον ισχυρισμό περί επιπλέον 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων έναντι συμφωνίας με την Ελλάδα.

«Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε εκ νέου ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία για την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και με την Αίγυπτο, σύμφωνα με τα αμοιβαία συμφέροντα.

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Εκτιμάται ότι, εάν η Αίγυπτος υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με τη χώρα μας, θα αποκτήσει περισσότερα από 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας επιπλέον σε σύγκριση με ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να συνάψει με την Ελλάδα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ.

Παράλληλα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την έγκριση του «τουρκολιβυκού μνημονίου» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου, εξέλιξη που ενισχύει τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026, του Μνημονίου Συναντίληψης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, το οποίο υπεγράφη μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης το 2019, αποτελεί σημαντική εξέλιξη που υποστηρίζει την προσέγγιση της χώρας μας -η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην Αρχή της Ευθυδικίας- και λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».

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Στην ίδια ενημέρωση, ο Ζεκί Ακτούρκ ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας της Ελλάδας θα επισκεφθεί τον Τούρκο ομόλογό του στις 3-5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των διμερών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.