 Τουρκία: Οκτώ νεκροί από ένοπλες επιθέσεις σε τρία χωριά στο Αφιόν Καραχισάρ -Συνελήφθη ο δράστης - iefimerida.gr
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Τουρκία: Οκτώ νεκροί από ένοπλες επιθέσεις σε τρία χωριά στο Αφιόν Καραχισάρ -Συνελήφθη ο δράστης

αστυνομία στην τουρκία
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Τουρκίας μετά από ένοπλες επιθέσεις σε τρία χωριά στο Αφιόν Καραχισάρ, με τραγικό απολογισμό οκτώ νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε στο Εσκί Σεχίρ.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, ανέφερε «Δυστυχώς, οκτώ συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις στην επαρχία μας».

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Το χρονικό του αιματηρού συμβάντος

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112. Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

Στο χωριό Γιουκαριταντίρ εντοπίστηκαν τραυματισμένες δύο γυναίκες, οι οποίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Ένας τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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