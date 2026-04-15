Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού σε σχολείο της Τουρκίας -Εννέα οι νεκροί, συνελήφθη ο πατέρας του 14χρονου - iefimerida.gr

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Καραμανμαράς της Τουρκίας από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο, όπου 7 μαθητές, ένας καθηγητής και ο δράστης σκοτώθηκαν.

Δράστης της επίθεσης είναι ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας του Γυμνασίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο τραγικός απολογισμός έχει αυξηθεί: από την επίθεση σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 13. Μεταξύ των νεκρών, οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός. Έξι από τους 13 τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη ένοπλη, αιματηρή επίθεση σε τουρκικό σχολείο, μέσα σε μόλις δύο μέρες.

Ποιος ήταν ο δράστης

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη, Ισά Αράς Μερσινλί, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός.

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Ο νομάρχης της πόλης ανέφερε ότι ο νεαρός δράστης έφερε όπλα στο σχολείο μέσα στο σακίδιό του. Τα όπλα φαίνεται να ανήκουν στον πατέρα του.

«Ένας μαθητής της 8ης τάξης (γυμνάσιο), έχοντας φέρει όπλα στο σακίδιό του, μπήκε σε δύο τάξεις όπου βρίσκονταν μαθητές και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Δυστυχώς, έχουμε 4 νεκρούς. Ένας από αυτούς είναι καθηγητής, οι 3 είναι μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες. Από αυτούς, οι 4 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χειρουργείο και πιστεύουμε ότι είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Συνεχίζουμε τις έρευνές μας. Ελπίζουμε οι τραυματίες αδελφοί μας να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο περιστατικό σε άλλο σχολείο. Κυκλοφορούν σχετικές ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, δεν είναι αληθινές», διευκρίνισε.

Νεκρός ο δράστης

Ο Μουκερέμ Ουνουέρ δήλωσε ότι ο 14χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός. «Και αυτός έχει πεθάνει. Πυροβόλησε τον εαυτό του στη σύγχυση της στιγμής. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν αν το έκανε με σκοπό την αυτοκτονία. Ο μαθητής της 8ης τάξης που προκάλεσε το περιστατικό είναι δικός μας μαθητής και ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Υποθέτουμε ότι πήρε τα όπλα του από εκείνον. Ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες, μπήκε σε 2 τάξεις», δήλωσε.

Ο εισαγγελέας της επαρχίας, Ραμαζάν Μουράτ Τιριακί, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του σε όλους, δήλωσε πως «το πτώμα του δράστη βρίσκεται ακόμη στο σχολείο για να έρθουν οι ιατροδικαστές».

Ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Ουνάλ Ατές, δήλωσε πως το σχολείο δεν διέθετε φύλακα. «Βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένα από τα σχολεία με τον υψηλότερο μέσο όρο επιδόσεων στο Καχραμανμαράς. Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Εκατοντάδες φορές προσπαθήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα της έλλειψης ασφάλειας», ανέφερε.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας από την Εισαγγελία του Καχραμανμαράς, με ενισχυμένη εισαγγελική παρουσία.