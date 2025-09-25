«Χαθήκατε στη μετάφραση» -Εκνευρισμός στην Τουρκία, στοχοποιεί το Fox News για λάθος μεταγλώττιση του Ερντογάν - iefimerida.gr

«Πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ της Τουρκίας και του Fox News για τη μεταγλώττιση του συντηρητικού αμερικανικού καναλιού στις δηλώσεις Ερντογάν, που προκάλεσαν την αντίθεση του Μάρκο Ρούμπιο.

ΗΠΑ-Τουρκία: Η σπίθα που έγινε φωτιά

Όλα ξεκίνησαν από την αποκλειστική συνέντευξη Ερντογάν στο Fox News και τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο πρόεδρο πώς θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει λύση σε Γάζα και Ουκρανία.

Η απάντηση Ερντογάν (την οποία το δίκτυο μετέδωσε μεταγλωττισμένη στα αγγλικά) ερμηνεύτηκε ως ευθεία κριτική στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε να υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ είχε δεσμευθεί πως θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία από τις πρώτες ημέρες της θητείας του και πως θα επιλύσει τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή.

Απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν

Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε στο ίδιο δίκτυο, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν. Ο τόνος του Αμερικανού ΥΠΕΞ έδειξε όχι απλώς ενόχληση, αλλά έναν βαθύτερο προβληματισμό στην Ουάσιγκτον, λίγο πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική ικανότητα να φέρει ειρήνη σε Ουκρανία και Γάζα, ενώ υπογράμμισε ότι όλοι επιδιώκουν επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτοί οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θα πουν. Στο τέλος της ημέρας όμως, όλοι, όταν θέλουν κάτι να γίνει, έρχονται στον Λευκό Οίκο. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και να διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ηγέτες παρακαλούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για πέντε λεπτά, έστω για μια χειραψία» είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας περί παραποίησης δηλώσεων από το FoxNews και η απάντηση

Ωστόσο, η τουρκική προεδρία διαμαρτυρήθηκε κατά του Fox News, το οποίο εγκάλεσε, ούτε λίγο-ούτε πολύ, ότι... χάθηκε στη μετάφραση.

Ο Μπρετ Μπάιερ, του Fox News, μετέφερε δημόσια ανακοίνωση από τον επικεφαλής επικοινωνίας της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, που αναφέρει:

«Η απάντηση του προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με το τέλος των πολέμων υπήρξε αντικείμενο απώλειας νοήματος κατά τη μετάφραση. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης, ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε έμφαση στο ότι το τέλος των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις και κόστος και τόνιζε τη συμβολή και τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση».

Αφού μετέφερε την τουρκική αντίδραση, ο Μπάιερ επέμεινε «στην πιστότητα της μετάφρασής μας», αφήνοντας ανοιχτό το τι θα συζητηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες του Οβάλ Γραφείου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι στην αραβοαμερικανική σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ επέλεξε να έχει στο πλευρό του τον Ερντογάν -και όχι το Κατάρ-, μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως απόπειρα γεφύρωσης του ρήγματος μεταξύ των δύο πλευρών.