Τουρκία: Ο Ιμάμογλου εγκαταλείπει το CHP και εντάσσεται στο κόμμα του Οζέλ -Η νέα κίνηση που ταράζει τον Ερντογάν - iefimerida.gr

Νέα μεγάλη ανατροπή στην τουρκική πολιτική σκηνή προκαλεί ο Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και εντάσσεται στο νεοσύστατο Νέο Κόμμα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά από 17 χρόνια, παραιτείται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Ανακοίνωσε την ένταξή του σε ένα νέο πολιτικό σχήμα με στόχο την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο δημοκρατικής Τουρκίας.

Το «Νέο Κόμμα», που ίδρυσε ο Οζγκούρ Οζέλ με αποχωρήσαντες βουλευτές του CHP, αποτελεί πλέον τη δεύτερη δύναμη στην Εθνοσυνέλευση. Η διάσπαση της αντιπολίτευσης, ωστόσο, ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ του Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου παραμένει φυλακισμένος για πάνω από ένα χρόνο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες διαφθοράς και έχοντας στερηθεί το πανεπιστημιακό του πτυχίο, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για την προεδρική υποψηφιότητα, αλλά παραμένει κεντρικό πολιτικό πρόσωπο.

Ενόψει των εκλογών του 2028, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η αναδιάταξη της αντιπολίτευσης θα αμφισβητήσει τον Ερντογάν ή θα διευκολύνει την παραμονή του στην εξουσία, εν μέσω καταγγελιών για πολιτικές διώξεις.

Η κίνηση του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης έρχεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς αναταραχής στην τουρκική αντιπολίτευση, μετά τη δικαστική απόφαση που ανέτρεψε την ηγεσία του CHP και επανέφερε στην ηγεσία του κόμματος τον πρώην πρόεδρό του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

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Ο Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του έπειτα από 17 χρόνια στο CHP.

«Παραιτούμαι, έπειτα από 17 χρόνια, από μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα των αξιών στις οποίες πιστεύω σχετικά με το μέλλον της χώρας μας και της ευθύνης που φέρω έναντι του λαού μας», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Σήμερα ανοίγουμε έναν ΝΕΟ δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία», πρόσθεσε ο Ιμάμογλου, αναφερόμενος στο νέο πολιτικό σχήμα.

Το νέο κόμμα και η μεγάλη αναδιάταξη της αντιπολίτευσης

Το Νέο Κόμμα ιδρύθηκε τον περασμένο μήνα από τον ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ και περίπου 90 βουλευτές που αποχώρησαν από το CHP.

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Η δημιουργία του ήταν αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης που απομάκρυνε τον Οζέλ από την ηγεσία του CHP και επανέφερε στη θέση του τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μια εξέλιξη που προκάλεσε βαθιά αναστάτωση στο μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Το νέο κόμμα είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό μέρος της εκλογικής βάσης του CHP.

Η ένταξη του Ιμάμογλου, όμως, προσδίδει νέα δυναμική στο εγχείρημα, καθώς ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες και πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Η εξέλιξη, ωστόσο, δημιουργεί και ένα μεγάλο πολιτικό παράδοξο: η ανασύνταξη της αντιπολίτευσης μπορεί να ενισχύσει την εκλογική της δυναμική, αλλά η διάσπαση των δυνάμεών της μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει υπέρ του Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου στη φυλακή, αλλά παραμένει στο επίκεντρο

Ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερο από έναν χρόνο, αναμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

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Παρά την κράτησή του, είχε αναδειχθεί υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας, μέσω εσωκομματικής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2025.

Ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο είχε προηγηθεί της σύλληψής του: το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πανεπιστημιακό του πτυχίο, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσει κάποιος την τουρκική προεδρία.

Έτσι, ο Ιμάμογλου βρίσκεται σήμερα σε μια πρωτοφανή πολιτική κατάσταση: παραμένει φυλακισμένος, αντιμετωπίζει δικαστικές κατηγορίες και έχει στερηθεί το πτυχίο που απαιτείται για μια προεδρική υποψηφιότητα, ενώ την ίδια στιγμή εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης.

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Οι εκλογές του 2028 και το μεγάλο στοίχημα για τον Ερντογάν

Οι επόμενες τουρκικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, χωρίς να αποκλείεται η διεξαγωγή τους νωρίτερα.

Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική σκηνή είναι αν η νέα αναδιάταξη της αντιπολίτευσης μπορεί να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό αντίπαλο απέναντι στον Ερντογάν ή αν οι διασπάσεις θα καταστήσουν ευκολότερη την παράταση της 23χρονης κυριαρχίας του.

Η αντιπολίτευση και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η καταστολή εναντίον του CHP και των στελεχών του έχει πολιτικά κίνητρα και είναι αντιδημοκρατική.

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Εκατοντάδες εκλεγμένοι αξιωματούχοι και μέλη του CHP έχουν φυλακιστεί από το 2024, σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες.

Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Με την αποχώρηση του Ιμάμογλου από το CHP, πάντως, η τουρκική αντιπολίτευση εισέρχεται σε μια νέα και εξαιρετικά κρίσιμη φάση. Το πρόσωπο που εδώ και χρόνια θεωρείται ένας από τους βασικότερους αντιπάλους του Ερντογάν επιλέγει πλέον να δώσει τη μάχη μέσα από ένα νέο πολιτικό σχήμα, την ώρα που η Τουρκία οδεύει προς μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας.