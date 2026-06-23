Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών - Δύο νεκροί - iefimerida.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής στην περιοχή Μπεντεστέν στο Κιρίκαλε της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα που εργάζονταν στην αποθήκη τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών Μπεντεστέν της Μηχανουργικής και Χημικής Βιομηχανίας. Μέχρι στιγμής η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη με τα σωστικά συνεργεία να έχουν μεταβεί στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους εργαζόμενους.

Σε δήλωση του γραφείου του κυβερνήτη αναφέρεται «Στις 23 Ιουνίου 2026, περίπου στις 2:00 μ.μ., δύο υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα τυχαίας έκρηξης πυρομαχικών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο κατεδάφισης στην περιοχή Μπεντεστέν».