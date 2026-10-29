Η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις ισραηλινές εκλογές: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί, είναι μέρος σκόπιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης - iefimerida.gr

Με κατηγορηματικό τρόπο απέρριψε τις αιτιάσεις του Ισραήλ περί εμπλοκής στις εθνικές εκλογές το τουρκικό Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης, ύστερα από την ανακοίνωση του ισραηλινού κόμματος Λικούντ (του οποίου ηγείται ο Νετανιάχου), αναφέρθηκε σε μια εσκεμμένη εκστρατεία διασποράς ψευδών ειδήσεων, που αποσκοπεί στον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Η τουρκική πλευρά αρνείται το σύνολο των κατηγοριών.

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«Οι ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους "η Τουρκία παρενέβη στις εκλογές του Ισραήλ", είναι εντελώς αβάσιμοι», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση περιγράφει τις εν λόγω πληροφορίες ως μέρος μιας οργανωμένης απόπειρας για την παραπλάνηση του κοινού, προτρέποντας τους πολίτες να μην τις λαμβάνουν υπόψη.

«Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης και απροκάλυπτης εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Παρακαλούμε θερμά το κοινό να μη δίνει βάση σε τέτοιου είδους ψευδείς ειδήσεις και ισχυρισμούς, που αποσκοπούν στην παραπλάνησή του».

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Και η Ντόχα αρνήθηκε την εμπλοκή της

Νωρίτερα, και το Κατάρ προχώρησε σε διάψευση της ανάμειξής του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορούσε τις ισραηλινές εκλογές.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ παρενέβη στις ισραηλινές εκλογές ή χρηματοδότησε δραστηριότητες που στόχευαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμά τους» έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαζίντ αλ Ανσάρι, στο Χ

«Κατηγορούν το Κατάρ ότι εξαγόρασε την ισραηλινή αριστερά και τώρα την αραβική ψήφο» συνέχισε, καταγγέλλοντας τις κατηγορίες ως «γελοίες και επικίνδυνες».