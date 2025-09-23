Milliyet: H Τουρκία ζήτησε αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν επειδή η Ελλάδα την ανακοίνωσε πρόωρα - iefimerida.gr

Στην ελληνική πλευρά ρίχνει η Milliyet την ευθύνη για την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της, η Αθήνα έσπευσε να ανακοινώσει τη συνάντηση πρόωρα και όχι «από κοινού», όπως είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό μέσο, η πρωτοβουλία για μια νέα συνάντηση ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε από την Αθήνα.

Ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τις ίδιες πηγές, λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του προέδρου Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της.

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά -όπως υποστηρίζει το τουρκικό μέσο ενημέρωσης- προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού, γεγονός που, σύμφωνα με την Άγκυρα, συνιστούσε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τουρκική προεδρία να ζητήσει την αναβολή της συνάντησης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του τουρκικού μέσου.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης (One) είχε δηλώσει ότι προηγήθηκε η συνεννόηση των δύο πλευρών, ελληνικής και τουρκικής, και κλείστηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδος), και χθες ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε τη διάσκεψη με τις Αραβικές χώρες και ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ώρα και η ημέρα της συνάντησης για αύριο (σ.σ. Τετάρτη), με αποτέλεσμα να αναζητείται κοινή ώρα.

Πρόσθεσε πάντως ότι στο υποθετικό σενάριο να πρόκειται για παρελκυστική αναβολή της Τουρκίας, και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση, κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια από μία χώρα κατά άλλης χώρας, «αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση».

Αναζητείται νέα ημερομηνία για το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν

Τα επιτελεία των δύο ηγετών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναζητούν νέα ημερομηνία.

Το μεσημέρι έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν -η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00 ώρα Ελλάδας απόψε- δεν θα πραγματοποιείτο κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Ο λόγος που προέβαλε η Άγκυρα ήταν η συμμετοχή του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια ώρα στη Νέα Υόρκη.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Διάσκεψη των αραβικών χωρών, στην οποία πρέπει να είναι και η Τουρκία, η οποία θα λάβει χώρα την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν, οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται νέα ώρα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Όπως υπενθύμιζε το iefimerida.gr στο παρασκήνιο της αναβολής, η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον απόηχο των πολύμηνων αναβολών της σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στην Άγκυρα, όπου προβλεπόταν και συνάντηση σε επίπεδο κορυφής.

Συνεπώς, εάν συνεχιστούν οι αναβολές είναι σαφές πως υπάρχει ακόμη απόσταση για να διανυθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια κοινή αντίληψη για το εύρος της ατζέντας των διμερών μας διαφορών, και ως εκ τούτου η έκβαση της συνάντησης σε επίπεδο κορυφής θα παραμένει αμφίβολη.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση το πρόγραμμα η αυριανή ημέρα παραμένει κενή, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον στις 25 του μήνα για να παρευρεθεί στο Οβάλ Γραφείο.