Απίστευτη περιπέτεια για τουρίστες στη Βραζιλία -Εγκλωβίστηκαν σε λόφο, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα - iefimerida.gr

Ώρες αγωνίες έζησαν περισσότεροι από 200 τουρίστες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε κορυφή λόφου όταν ξέσπασαν συγκρούσεις σε κοντινή φαβέλα.

Οι τουρίστες είχαν ανέβει στην κορυφή του «Βουνού των Δύο Αδερφών», για να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου, ένα δημοφιλές σημείο της Βραζιλίας καθώς προσφέρει πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

Την ίδια ώρα ξεκινούσε αστυνομική επιδρομή στη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε 6 μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο τον Οκτώβριο του 2025, με απολογισμό περισσότερους από 120 νεκρούς.

Οι άνθρωποι στην βουνοκορφή παρακολουθούσαν από ψηλά τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμορίας της φαβέλας, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό! Βρισκόμασταν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ελικόπτερο (της αστυνομίας) πετούσε ακριβώς από πάνω μας. Ορισμένοι λιποθύμησαν», αφηγήθηκε στο AFP η Ντέμπορα Μοράις, μια 28χρονη επισκέπτρια από το Σάο Πάολο.

Μετά από περίπου 2 ώρες, τα πράγματα ηρέμησαν και επετράπη τελικά στους τουρίστες και τους επισκέπτες να αποχωρήσουν με ασφάλεια.

«Φιλήσυχη η φαβέλα - Η αστυνομία αμαυρώνει την φήμη της» λένε οι ντόπιοι

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.).

Σύμφωνα με τον ο Ρενάν Μοντέιρο, υπάλληλο τουριστικού γραφείου που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για την υποδοχή τουριστών.

Όμως, «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.

Η Αριάν Σαμπάιο Μόουρα, η οποία επίσης ταξίδεψε στο Ρίο από το Σάο Πάολο, έμενε μαζί με την κόρη της στην φαβέλα Βιντιγκάλ από το Σάββατο και ξύπνησε στις 5:30 τα ξημερώματα όταν άκουσε πυροβολισμούς και ελικόπτερα.

«Φεύγουμε με βαριά καρδιά, γιατί θέλαμε να μείνουμε κι άλλο και να το απολαύσουμε, αλλά τώρα είναι καλύτερα να φύγουμε», είπε ενδεικτικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η 41χρονη.

Από την πλευρά της, η αστυνομία υποστήριξε ότι οι συγκρούσεις ξεκίνησαν αφού μέλη της συμμορίας Comando Vermelho - μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές ομάδες της Βραζιλίας - που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».