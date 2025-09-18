Τουρίστας σκοτώθηκε πέφτοντας στη διαβόητη «απύθμενη» καταβόθρα Thor’s Well - iefimerida.gr

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα όταν έπεσε σε μια φαινομενικά απύθμενη καταβόθρα, που ονομάζεται Thor's Well, στην ακτή του Όρεγκον.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 3:40 μ.μ., αλλά όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο ο άντρας ήταν ήδη νεκρός και επέπλεε μπρούμυτα, ενώ η σορός του χανόταν και εμφανιζόταν ξανά, καθώς η βάθους 6 μέτρων καταβόθρα γέμιζε και άδειαζε από τα κύματα.

Τι δήλωσε ο δύτης που έβγαλε τη σορό από την καταβόθρα

Η σορός ανασύρθηκε τελικά έπειτα από μία δύσκολη και γεμάτη κινδύνους επιχείρηση από τον 31χρονο δύτη Tyler Gantt. Ο ίδιος έκανε λόγο για μία από τις πιο επικίνδυνες αποστολές στη δεκαετή καριέρα του. Ο διασώστης χρειάστηκε συνολικά 20 λεπτά για να ανακτήσει τη σορό, καθώς η στάθμη του νερού μεταβαλλόταν συνεχώς.

Μάλιστα, δήλωσε απογοητευμένος όταν διάβασε στην εφημερίδα Lincoln Chronicle ότι οι κόσμος περπατούσε στο σημείο και προσπαθούσε να κοιτάξει μέσα μόλις μία ώρα μετά το περιστατικό.

Είπε ότι ως ένας από τους λίγους ανθρώπους που είχαν βρεθεί μέσα στο Thor's Well και είχε επιβιώσει, δεν υπάρχει τίποτα να δει κανείς. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια «τρύπα σε έναν βράχο», είπε στη Lincoln Chronicle.

Το Thor's Well βρίσκεται στην άκρη της ακτής του Όρεγκον, κοντά στο Cape Perpetua. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ξεκίνησε ως θαλάσσια σπηλιά που διαβρώθηκε από τα κύματα, πριν τελικά καταρρεύσει η οροφή της και δημιουργηθούν τρύπες στο πάνω και στο κάτω μέρος, με αποτέλεσμα να δίνει την εντύπωση πως απορροφά τα νερά του ωκεανού.

Αυτός ήταν ο τρίτος πνιγμός στο σημείο από το 2017.