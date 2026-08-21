Πού θα κατασκευαστεί το τούνελ που θα ενώσει την Ευρώπη με την Αφρική -Η τεράστια επένδυση στον βυθό της θάλασσας - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το τούνελ στο βυθό της θάλασσας που φιλοδοξεί να ενώσει την Ευρώπη με τις τελευταίες εκτιμήσεις να τοποθετούν πλέον την πιθανή ολοκλήρωσή του μεταξύ 2035 και 2040.

Η δημιουργία μιας μόνιμης σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα υποδομής που έχουν συζητηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, με την Ισπανία και το Μαρόκο να εξετάζουν εδώ και περίπου 40 χρόνια την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από το Στενό του Γιβραλτάρ.﻿

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