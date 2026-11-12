Αυξάνονται οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν, έφτασαν τους 8 -Μάχη με τον χρόνο για εγκλωβισμένους

Στους 8 ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στην Νέα Υόρκη και σε τουλάχιστον 19 ανέρχονται οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια.

Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (ξημερώτα Ελλάδας) στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, όπου το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε ολοσχερώς καταλήγοντας σε έναν τεράστιο σωρό από συντρίμμια μέσα σε παρακείμενο εργοτάξιο.



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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, μεταδίδει η New York Post.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), τουλάχιστον επτά παιδιά συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Πώς σημειώθηκε η κατάρρευση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, όταν το τριώροφο κτίριο, στη διεύθυνση 1321 Flatbush Avenue, κατέρρευσε προς το γειτονικό ανοιχτό εργοτάξιο, στη διεύθυνση 2625 Bedford Avenue, στην περιοχή Flatbush.

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Η κατάρρευση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με μεγάλα τμήματα του κτιρίου να μετατρέπονται σε σωρό από μπάζα. Ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτίριο στον αριθμό 1323 της Flatbush Avenue. Τμήμα της εξωτερικής του πλευράς αποκολλήθηκε, αποκαλύπτοντας το εσωτερικό διαμερισμάτων, ωστόσο το κτίριο παρέμεινε όρθιο.

Μεγάλη επιχείρηση με drones και ειδικά οχήματα

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 69 μονάδες, με συνολικά 250 πυροσβέστες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του ΕΚΑΒ της Νέας Υόρκης.

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν drones, κουβάδες και ειδικά οχήματα αναρρόφησης για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

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Οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Φωτογραφίες AP