Τουλάχιστον 7 οι νεκροί στο Κίεβο μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς -Κατέρρευσε πολυκατοικία, παγιδεύτηκε κόσμος - iefimerida.gr

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο κι άλλος ένας στην περιφέρειά του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων, γνωστοποίησαν οι Αρχές.

«Ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς και 33 τραυματίες», ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, διευκρινίζοντας ότι «διασώστες έβγαλαν δυο ανθρώπους από τα συντρίμμια και συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις συνέπειες της επίθεσης της περασμένης νύχτας στην πρωτεύουσα, στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Σολομιάνσκι και Νταρνίτσκι».

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Κατέρρευσε πολυκατοικία στο Κίεβο

Στην περιοχή Μπρόβαρι, στα περίχωρα του Κιέβου, σκοτώθηκε άνδρας και τραυματίστηκε δεύτερος, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο.

Νωρίτερα, ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας έκανε λόγο για έξι νεκρούς.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Παράλληλα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον ουκρανικό εναέριο χώρο, από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο, μεταξύ άλλων.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Τα δύο εμπόλεμα μέρη αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων.

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Η Πολωνία ανακοίνωσε πως κινητοποίησε την πολεμική αεροπορία της στον εναέριο χώρο της για την αποτροπή οποιουδήποτε συμβάντος στο πλαίσιο της αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ασφάλεια του πληθυσμού της.

Στη Ρουμανία, άλλο γείτονα της Ουκρανίας, δυο ισπανικά καταδιωκτικά και ένα ελικόπτερο του ρουμανικού στρατού απογειώθηκαν εσπευσμένα τη νύχτα για την παρακολούθηση «στόχων» κοντά στα ουκρανορουμανικά σύνορα.

Μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα εισήλθε τελικά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, προτού συντριβεί σε ακατοίκητη περιοχή κοντά στην Γκρίντου (δυτικά).

ΑΠΕ-ΜΠΕ