Τουλάχιστον 35.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα -Ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι από το αναμενόμενο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των τεσσάρων διαδοχικών και ιστορικών κυμάτων καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Διαδοχικά κύματα καύσωνα έπληξαν τη δυτική Ευρώπη καταρρίπτοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες σταθμούς. Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία βίωσαν πρωτοφανείς συνθήκες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν σταθερά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Γερμανία καταγράφει τον βαρύτερο μέχρι στιγμής απολογισμό, με εκτιμώμενους 14.000 θανάτους λόγω της ζέστης. Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ήδη το χειρότερο στην ιστορία της χώρας, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του 2018.

Στην Ισπανία οι θάνατοι από τον Μάιο πλησιάζουν τους 5.000, καθιστώντας το τρέχον έτος το χειρότερο που έχει καταγραφεί. Παράλληλα, η Γαλλία μετρά πάνω από 7.300 επιπλέον θανάτους, χωρίς να υπολογίζεται ακόμη ο Αύγουστος.

Ο ακριβής απολογισμός είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς η ζέστη σπάνια αναφέρεται ως άμεση αιτία θανάτου, αλλά επιβαρύνει υπάρχουσες παθήσεις. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι σχετικοί θάνατοι στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 30% σε 20 χρόνια.

Ο αριθμός, ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα δεδομένα αφορούν μόλις περίπου τη μισή ήπειρο και δεν περιλαμβάνουν ακόμη τους θανάτους του Αυγούστου.

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Μόνο στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν περισσότερους από 25.000 επιπλέον θανάτους, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Guardian.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη

Τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν τη δυτική Ευρώπη από τον Μάιο κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς.

Η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη εθνική μέση θερμοκρασία ημέρας στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ στη Γερμανία καταρρίφθηκαν ρεκόρ για τρεις συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου.

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Τότε, 46 μετεωρολογικοί σταθμοί στη Γερμανία ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες σε σημεία παρέμειναν επί ημέρες πάνω από τους 42 βαθμούς.

Γερμανία: 14.000 θάνατοι σε λίγους μήνες

Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής απολογισμός καταγράφεται στη Γερμανία. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, εκτιμάται ότι 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης από τις 6 Απριλίου έως τις 9 Αυγούστου.

Μόνο την εβδομάδα 22-28 Ιουνίου εκτιμάται ότι πέθαναν 9.600 άνθρωποι.

Τα στοιχεία για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συγκεντρώνονται συστηματικά από το 2008, δείχνουν ότι η μόνη θερινή εβδομάδα με μεγαλύτερο ποσοστό επιπλέον θανάτων ήταν τον Ιούλιο του 2022, όταν η Covid-19 εξακολουθούσε να βρίσκεται σε έξαρση.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ήδη το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερμανία. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν οι 8.900 θάνατοι το 2018, ενώ σε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι οι θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη είναι συχνά λιγότεροι από 2.000.

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Ο πρώην υπουργός Υγείας της Γερμανίας Καρλ Λάουτερμπαχ προειδοποίησε ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής πιθανότατα «θα αποδειχθούν υποεκτιμήσεις».

Ισπανία και Γαλλία καταγράφουν επίσης χιλιάδες θανάτους

Στην Ισπανία, το σύστημα παρακολούθησης θνησιμότητας του Ινστιτούτου Carlos III εκτιμά ότι 4.947 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της ζέστης από τον Μάιο μέχρι αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται ήδη για το χειρότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ξεπερνώντας τους 4.520 θανάτους του 2022.

Η Γαλλία έχει καταγράψει περισσότερους από 7.300 επιπλέον θανάτους από όλες τις αιτίες μεταξύ τέλους Μαΐου και 22 Ιουλίου. Περισσότεροι από 500 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ενώ κάποια στιγμή το 98% της χώρας βρισκόταν υπό προειδοποίηση για καύσωνα. Τα στοιχεία βασίζονται, ωστόσο, σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά θανάτου που καλύπτουν περίπου το 80% της συνολικής θνησιμότητας και δεν περιλαμβάνουν ακόμη τον Αύγουστο.

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Χιλιάδες επιπλέον θάνατοι σε όλη την Ευρώπη

Στην Ιταλία, οι καθυστερήσεις στην καταγραφή δεν έχουν επιτρέψει ακόμη την έκδοση οριστικού εθνικού απολογισμού. Μοντέλα εκτιμούν 2.700 επιπλέον θανάτους μόνο μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, ενώ επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι ο τελικός αριθμός μπορεί να φτάσει τους 5.000 έως 8.000.

Στην Αγγλία, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας εκτίμησε ότι τα κύματα καύσωνα Μαΐου και Ιουνίου συνδέθηκαν με 2.877 θανάτους.

Το Βέλγιο κατέγραψε αύξηση της θνησιμότητας κατά 39% μεταξύ 18 και 29 Ιουνίου, δηλαδή περίπου 1.222 επιπλέον θανάτους, ενώ στην Ολλανδία τουλάχιστον 900 περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από το αναμενόμενο μεταξύ 22 Ιουνίου και 5 Ιουλίου.

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Στην Πολωνία, μοντελοποίηση εκτιμά 1.070 επιπλέον θανάτους, ενώ στην Ελβετία καταγράφηκαν περίπου 220 επιπλέον θάνατοι την ίδια εβδομάδα. Πρώιμα στοιχεία από Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Δανία δείχνουν περίπου 40 επιπλέον θανάτους σε κάθε χώρα.

Συνολικά, περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Η ζέστη δεν αναγράφεται πάντα ως αιτία θανάτου

Ο πραγματικός απολογισμός είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς η ζέστη σπάνια αναφέρεται άμεσα ως αιτία θανάτου. Συνήθως επιβαρύνει υπάρχουσες παθήσεις, ιδιαίτερα του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος, οδηγώντας σε εμφράγματα, εγκεφαλικά ή νεφρική ανεπάρκεια.

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Η τελική καταγραφή μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε τον Μάιο ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στην ευρωπαϊκή περιφέρειά του έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% μέσα σε 20 χρόνια και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά περαιτέρω, καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά.