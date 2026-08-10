Τουλάχιστον 111 οι νεκροί από τον σεισμό στην Κολομβία -Εγκλωβισμένοι σε κτίρια, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέλα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, με δεκάδες κτίρια να καταρρέουν, ανθρώπους να εγκλωβίζονται κάτω από τα συντρίμμια και χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, φοβούμενοι νέους ισχυρούς μετασεισμούς.

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Ο σεισμός έγινε αισθητός στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και να κινητοποιηθούν αμέσως κρατικοί πόροι στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας.

111 νεκροί, τουλάχιστον τρεις ανήλικοι μεταξύ των θυμάτων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέλα, 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τουλάχιστον 87 έχουν τραυματιστεί.

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Τουλάχιστον 61 κτίρια έχουν καταρρεύσει, πρόσθεσε ο Κολομβιανός πρόεδρος.

Η επαρχία Ρισαράλντα, στην καρδιά της περιοχής παραγωγής καφέ της Κολομβίας, καταγράφει μέχρι στιγμής τις μεγαλύτερες απώλειες. Ο κυβερνήτης Χουάν Ντιέγκο Πατίνο ανέφερε ότι 42 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή.

Νωρίτερα, στο Βάγιε ντελ Κάουκα, ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν στους 27. Η κυβερνήτρια του διαμερίσματος, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τουλάχιστον τρία παιδιά.

Φωτογραφία: AP

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Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τις γεωλογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κολομβίας, σημειώθηκε νωρίς το πρωί και είχε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρό του ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό (δυτικά), στις ακτές του Ειρηνικού, μια φτωχή περιοχή, όπου επί του παρόντος αποτιμάται ο αντίκτυπος της καταστροφής.

Ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ο δήμαρχος της Περέιρα, πρωτεύουσας του νομού Ρισαράντα, δήλωσε ότι «υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες» και άλλοι που είναι ακόμη «παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια».

«Υπάρχουν πάμπολλα κτίρια με δομικές ζημιές ή στις προσόψεις τους, αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει σταματήσει, οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους από φόβο μήπως γίνουν μετασεισμοί» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάιμε Ζουλουάγκα, ένας 50χρονος κάτοικος.

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Έξι αεροδρόμια της δυτικής Κολομβίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέχρι να γίνει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές.

Κατάσταση εθνικής καταστροφής

Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, απόφαση που θα επιτρέψει στην εκτελεστική εξουσία να παρακάμψει γραφειοκρατικά εμπόδια, να κινητοποιήσει ταχύτερα κονδύλια έκτακτης ανάγκης και να ανακατανείμει κρατικούς πόρους στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Η απόφαση ελήφθη καθώς ο πρόεδρος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας, στην Μπογκοτά.

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«Στους Κολομβιανούς που περνούν σήμερα δύσκολες στιγμές, θέλω να πω: Δεν είστε μόνοι», δήλωσε ο Ντε Λα Εσπριέλα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η διάσωση των θυμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

Εγκλωβισμένοι στο Κάλι, κατέρρευσαν τουλάχιστον 20 κτίρια

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, όπου τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο Τσόκο, την περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

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Στη Μανιθάλες, ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση ενός πύργου του αγαπημένου καθεδρικού ναού της πόλης. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Εκκενώσεις στην Μπογκοτά

Η ισχυρή δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ ήχησαν συναγερμοί.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κάρλος Γκαλάν, ανέφερε στο X ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές δομικές ζημιές, παρά μόνο «μερικές ρωγμές σε κτίρια».

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Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Matecaña στην Περέιρα.

Βίντεο δείχνουν επιβάτες και εργαζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι για να βρουν ασφαλές σημείο, την ώρα που τμήματα του κτιρίου αρχίζουν να καταρρέουν.

Σε άλλες εικόνες φαίνονται μεγάλες ζημιές, με τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει και συντρίμμια και πυκνή σκόνη να έχουν καλύψει τους χώρους του αεροδρομίου.

Ο ισχυρότερος σεισμός του 21ου αιώνα στην Κολομβία

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας επικαιροποίησε τα στοιχεία για τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο διαμέρισμα Τσόκο.

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Η υπηρεσία έδωσε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 103 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Κολομβία τον 21ο αιώνα, ενώ σε άλλη ενημέρωσή της το χαρακτήρισε ως τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας δεκαετίας.

Φωτογραφία: AP

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 21 μετασεισμοί και οι Αρχές προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να συνεχιστούν.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας, αλλά και σε γειτονικές χώρες, όπως η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός και ο Παναμάς.

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Οι διεθνείς σεισμολογικές υπηρεσίες έχουν δώσει διαφορετικές εκτιμήσεις.

Το ευρωπαϊκό EMSC υπολόγισε το μέγεθος στα 7,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 115 χιλιόμετρα, ενώ το αμερικανικό USGS τον μέτρησε στους 7,1 βαθμούς, με βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων. Το USGS ανέφερε επίσης ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία και η UNGRD είχαν δώσει χαμηλότερη εκτίμηση, 6,6 βαθμών, ενώ η UNGRD ανέφερε βάθος 79 χιλιομέτρων.

Η Γεωλογική Υπηρεσία συνεχίζει να παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα μέσω ενός δικτύου 201 σταθμών που είναι κατανεμημένοι σε ολόκληρη τη χώρα.

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Δωρεάν κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Μέσα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή Ρύθμισης των Επικοινωνιών (CRC) υπενθύμισε στους πολίτες ότι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ακόμη και αν δεν διαθέτουν υπόλοιπο ή η τηλεφωνική τους υπηρεσία έχει ανασταλεί.

Οι κλήσεις αυτές είναι δωρεάν, ενώ οι πάροχοι υποχρεούνται να δίνουν προτεραιότητα στις επικοινωνίες προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση συμφόρησης των δικτύων, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα SMS, ενώ αντίστοιχη προτεραιότητα πρέπει να έχει και η επικοινωνιακή κίνηση των φορέων που συμμετέχουν στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.

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Πέντε διμοιρίες στρατιωτών στις επιχειρήσεις διάσωσης

Ο στρατός της Κολομβίας κινητοποιεί δυνάμεις για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Πέντε διμοιρίες στρατιωτών διάσωσης προετοιμάζονται για να μεταβούν στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τον σεισμό.

Οι στρατιώτες ανήκουν στο σώμα των μηχανικών του Στρατού και αναμένεται να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού ανθρώπων από τα κατεστραμμένα κτίρια.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους και να περιορίσουν τις απώλειες από έναν σεισμό που έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η Κολομβία τα τελευταία χρόνια.

Φωτογραφίες: AP

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