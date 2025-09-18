Η πρόταση του Τόνι Μπλερ μέσω... Τραμπ για την επόμενη ημέρα στη Γάζα -Πώς εμπλέκεται η οικογένεια Κούσνερ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ να ξεκινήσει σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός μεταβατικού οργάνου διοίκησης στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Μπλερ έχει αναλάβει να κινητοποιήσει περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες γύρω από την πρότασή του, εφόσον ο πόλεμος στη Γάζα ολοκληρωθεί και η Χαμάς έχει εξουδετερωθεί ή έχει παραδώσει τα όπλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπλερ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγές αξιωματούχων, ξεκίνησε να σχεδιάζει την πρόταση τους πρώτους μήνες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ως σχέδιο για την «επόμενη μέρα».

Πρόσφατα όμως εξελίχθηκε σε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε ότι είναι απαραίτητη η συμφωνία για το ποιος θα αντικαταστήσει τη Χαμάς στη Γάζα, ώστε να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους.

Τι θα προβλέπει το σχέδιο για τη Γάζα

Το σχέδιο, αναφέρει το δημοσίευμα, προβλέπει τη δημιουργία της Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής για τη Γάζα (GITA) με υποστηρικτικές δομές. Ωστόσο έχει και ένα σημείο το οποίο αντικρούει τις πληροφορίες περί εκδίωξης Παλαιστινίων ή για «Ριβιέρα» που ονειρεύεται ο Τραμπ. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Αναφέρει πως οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούν να μείνουν εκεί, ενώ θα δημιουργηθεί και «Μονάδα Διατήρησης Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων», ώστε όποιος φύγει εθελοντικά να μη χάσει δικαιώματα επιστροφής ή ιδιοκτησίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλα σχέδια που συζητήθηκαν με τον Λευκό Οίκο μιλούσαν για «εθελοντική μετανάστευση» Παλαιστινίων, αλλά ο Τραμπ πλέον στηρίζει την εκδοχή του Μπλερ.

Η εμπλοκή του Τζάρεντ Κούσνερ

Η εφημερίδα αναφέρει πως στη διαδικασία εμπλέκεται και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος ανέθεσε στο Ίδρυμα Τόνι Μπλερ να αναπτύξει το σχέδιο.

Ο Μπλερ συναντήθηκε με τον Μαχμούντ Αμπάς, υπό την πίεση αραβικών χωρών, αν και η Παλαιστινιακή Αρχή θα ήθελε μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που προτείνεται. Το σχέδιο, πάντως, οραματίζεται την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών.

«Συμπαίκτης» σε αυτό το σχέδιο φέρεται να είναι και η Σαουδική Αραβία, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και τη νομιμοποίηση του σχεδίου. Το σχέδιο αυτό δεν προϋποθέτει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο του Μπλερ προβλέπει ότι η GITA θα συσταθεί με ψήφισμα του ΟΗΕ, θα είναι η ανώτατη πολιτική και νομική αρχή στη Γάζα για τη μεταβατική περίοδο, και θα έχει συμβούλιο 7-10 μελών (μεταξύ αυτών Παλαιστίνιος εκπρόσωπος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ, διεθνείς προσωπικότητες και μέλη από μουσουλμανικές χώρες για νομιμοποίηση στην περιοχή). Περιλαμβάνει επίσης πρόγραμμα «αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης» για τη Χαμάς.