Τόμας Μαρκλ: Τι φέρεται να έλεγε για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στην Άπω Ανατολή -Όσα είχε αποκαλύψει η πρώην σύζυγός του - iefimerida.gr

Ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να είπε στην πρώτη του σύζυγο ότι η σεξουαλική επαφή με νεαρά κορίτσια στην Άπω Ανατολή ήταν δικαιολογημένη, καθώς οι οικογένειές τους είχαν ανάγκη τα χρήματα.



«Είναι νόμιμο εκεί – έτσι συντηρούν τις οικογένειές τους, εκδίδοντας τα κορίτσια τους», φέρεται να είπε Τόμας Μάρκλ στη Ρόζλιν Λόβλες, η οποία υπήρξε σύζυγος του από το 1964 έως το 1975.

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Τι είχε δηλώσει η πρώτη σύζυγος του Τόμας Μαρκλ σε εφημερίδα

Η Λόβλες, η οποία απεβίωσε το 2024 σε ηλικία 79 ετών, ήταν εκείνη που συνέταξε μία επιστολή -που στάλθηκε το 2019 στην ομάδα προστασίας των μελών της βασιλικής οικογένειας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας- στην οποία περιγράφονταν «ανησυχητικές καταγγελίες» περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από τον Μαρκλ. Η αστυνομία με τη σειρά της ενημέρωσε τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία όταν βγήκαν στην δημοσιότητα οι καταγγελίες για τον πατέρα της αποκάλυψε ότι δεν του επέτρεψε ποτέ να συναντήσει τα δύο παιδιά της.

Στην τελευταία αποκάλυψη για τον Τόμας Μαρκλ προχώρησε η The Sun, αναφέροντας ακόμα ότι Λόβλες είχε καταστρώσει σχέδιο να δημοσιεύσει τη φωτογραφία του Τόμας Μαρκλ σε εφημερίδες της Άπω Ανατολής, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά θύματα. Η ίδια είχε μιλήσει στη βρετανική εφημερίδα το 2018 για τις ανησυχίες της, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η δημοσίευση ή η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, καθώς δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία, όπως αναφέρει η The Sun. Η εφημερίδα επικοινώνησε επίσης με ένα φερόμενο ως θύμα, το οποίο ωστόσο το διέψευσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία μετά το διαζύγιο του Μαρκλ από τη Λόβλες, εκείνος φέρεται να της είπε ότι σκόπευε να ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη για να συναντήσει «νεαρά κορίτσια». «Ρώτησα: "Για πόσο μικρές ηλικίες μιλάμε;" και εκείνος απάντησε: "11, 12 ετών". Τότε είπα: "Συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για κόρες άλλων ανθρώπων; Είναι παιδιά!". Εκείνος απάντησε: “Λοιπόν, εκεί είναι νόμιμο και έτσι συντηρούν τις οικογένειές τους: εκδίδοντας τα νεαρά κορίτσια τους”».

Η Λόβλες ισχυρίστηκε επίσης, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Μαρκλ είχε κλειδωμένα δωμάτια στα οποία απαγορευόταν η είσοδος σε οποιονδήποτε.

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Μια πηγή ανέφερε: «Η Ρόζλιν ήθελε να δημοσιεύσει σε εφημερίδες στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη μια φωτογραφία του Τομ από τον γάμο του με τη (δεύτερη σύζυγό του) Ντόρια Ράγκλαντ, για να δει αν κάποια θύματα θα τον αναγνώριζαν. Θεώρησε ότι αυτή η φωτογραφία ήταν η καταλληλότερη, καθώς απεικονίζει την εμφάνισή του την περίοδο που πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια. Ήθελε οι αρχές να ελέγξουν τα στοιχεία του διαβατηρίου του, ώστε να διαπιστωθεί πόσα ταξίδια είχε κάνει. Ήταν τόσο εξοργισμένη που εκείνος έμοιαζε να τη γλιτώνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά οι επιλογές της για το τι μπορούσε να κάνει ήταν περιορισμένες».

Η Λόβλες -μητέρα των ετεροθαλών αδελφών της Μέγκαν, του Τόμας Τζούνιορ (60 ετών) και της Σαμάνθα (62 ετών)- πίστευε επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της είχε κακοποιήσει ένα κορίτσι στις ΗΠΑ. «Εκείνη (το φερόμενο θύμα) μου είπε ότι ο Τόμας την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Μου είπε ότι έβγαζε γυμνές φωτογραφίες της. Ήταν ενήλικη όταν μου το είπε. Δεν το γνώριζα την εποχή που συνέβη». Σύμφωνα με τη The Sun, η Λόβλες δεν τον κατήγγειλε τότε, επειδή το θύμα ανέφερε ότι το περιστατικό είχε συμβεί χρόνια πριν και επειδή η ίδια η παθούσα δεν επιθυμούσε να υποβάλει καταγγελία.

Ο Μαρκλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του. Συνελήφθη στη Φλόριντα την Παρασκευή και του απαγγέλθηκε κατηγορία για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού. Σύμφωνα με το BBC, το δικαστήριο αποφάσισε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Φλόριντα, όπου διαμένει, καθώς και να τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

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Σύμφωνα με τους Sunday Times, το FBI ζήτησε τη συνδρομή της μητέρας της Μέγκαν Μαρκλ, της 70χρονης Ντόρια Ράγκλαντ, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον πρώην σύζυγό της σε υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο, το οποίο εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Λος Άντζελες.



Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται επίσης να ασκήσουν διώξεις κατά του Μαρκλ, καθώς φέρονται να εντοπίστηκαν σε συσκευές του εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο Μαρκλ βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της μεξικανικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε έφοδο σε αποθηκευτικό χώρο στο Ροσαρίζο, μία ημέρα αφότου η εφημερίδα Daily Mail ενημέρωσε το FBI.