Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ συνελήφθη ξανά στη Φλόριντα -Έσπασε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που φορούσε, κινδυνεύει με φυλάκιση - iefimerida.gr

Υπό κράτηση βρίσκεται ξανά ο Τόμας Μαρκλ καθώς φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης που φορούσε στον αστράγαλό του.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν την Τρίτη οι αμερικανικές αρχές, ο 82χρονος έσπασε την ηλεκτρονική συσκευή περίπου στη 1:45 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί λίγο αργότερα. Ο Μαρκλ κρατείται στη Φλόριντα, εν αναμονή της εμφάνισής του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Τάμπα.

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Όπως δήλωσε ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσάιλι, η υπόθεση συνδέεται με τη σύλληψή του την Παρασκευή, για την κατοχή υλικού που φέρεται να απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο να ανακαλέσει την απελευθέρωσή του και να οδηγηθεί στη φυλακή. «Οι όροι αποφυλάκισης είναι δικαστικές εντολές, όχι προτάσεις. Ζητάμε από το δικαστήριο να ανακαλέσει την αποφυλάκισή του και να τον κρατήσει μέχρι τη δίκη και θα συνεχίσουμε να ερευνούμε την υπόθεση στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος» σημείωσε.

Το υλικό που κατασχέθηκε από το FBI

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, το υλικό που κατασχέθηκε περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες με τον ίδιο να ποζάρει δίπλα σε γυμνή ανήλικη κοπέλα, καθώς και άλλες εικόνες στις οποίες εμφανίζονται παιδιά σε διάφορες καταστάσεις γυμνότητας.

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Σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ένα γυμνό κορίτσι μέσα σε δωμάτιο που φαίνεται να ανήκει σε αλυσίδα μοτέλ στις Φιλιππίνες, όπου ο Μαρκλ είχε διαμείνει στο παρελθόν για κάποιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση πράκτορα του FBI, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο στο πλαίσιο της ποινικής καταγγελίας σε βάρος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στοιχεία από αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες, τους οποίους ο Μαρκλ νοίκιαζε από το 2008. Το υλικό αποτελούνταν από συλλογή διαφανειών, φωτογραφικά αρνητικά και βιβλία.

Σχολιάζοντας την υπόθεση την Παρασκευή, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο Μαρκλ «στοχοποίησε αθώα παιδιά και επιχείρησε να τους στερήσει την αθωότητά τους μέσω των εγκληματικών του ενεργειών».