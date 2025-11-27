Το Τόκιο δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο -Ποια την ξεπέρασε; - iefimerida.gr

Το Τόκιο έχασε τον τίτλο της πολυπληθέστερης πόλης στον κόσμο και πλέον κατατάσσεται τρίτο, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Πρώτη στη λίστα ανεβαίνει η Τζακάρτα, η οποία αναμένεται να διατηρήσει την πρωτιά έως το 2050. Τότε προβλέπεται ότι η Ντάκα, πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, θα ξεπεράσει οριακά την ινδονησιακή μητρόπολη.

Μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών δείχνει ότι ο αριθμός των «μεγα-πόλεων», δηλαδή πόλεων με πληθυσμό άνω των 10.000.000, τετραπλασιάστηκε από το 1975 έως το 2025, φτάνοντας από τις οκτώ στις 33. Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται στην Ασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση, που βασίζεται σε εκτιμήσεις του ΟΗΕ και επικαιροποιεί τα δεδομένα του 2018, υπογραμμίζει τη θεαματική αύξηση του αστικού πληθυσμού, ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο.

Το 1950, μόλις το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε πόλεις.

Το Τόκιο, που για δεκαετίες κατείχε την πρώτη θέση, συνέχισε να αυξάνει τον πληθυσμό του τα τελευταία 25 χρόνια. Ωστόσο, παρότι σήμερα αριθμεί 33,4 εκατομμύρια κατοίκους, έχει πλέον ξεπεραστεί από την Τζακάρτα και την Ντάκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζακάρτα αριθμεί πλέον σχεδόν 42.000.000 κατοίκους, έχοντας αυξηθεί με ρυθμό πολλαπλάσιο εκείνου του Τόκιο από το 2000. Η Ντάκα ακολουθεί με περίπου 37.000.000. Έως το 2050, ο πληθυσμός της Ντάκα αναμένεται να φτάσει τα 52,1 εκατομμύρια, ξεπερνώντας την Τζακάρτα με διαφορά μόλις 300.000 κατοίκων.

Το Τόκιο προβλέπεται να υποχωρήσει στην έβδομη θέση μέχρι το 2050, καθώς θα το προσπεράσουν πόλεις όπως η Σαγκάη και το Νέο Δελχί.

Οι ευρωπαϊκές «μεγα-πόλεις»

Παρότι ο συνολικός αριθμός των μεγα-πόλεων αναμένεται να φτάσει τις 37 μέχρι το 2050, καμία από τις νέες προσθήκες δεν θα βρίσκεται στην Ευρώπη. Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη και Μόσχα θα παραμείνουν οι μοναδικές ευρωπαϊκές πόλεις που υπερβαίνουν τα 10.000.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, ο πληθυσμός του Λονδίνου θα αυξηθεί κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο έως το 2050, διατηρώντας τη θέση του ως 33η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο και τη μικρότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών μεγα-πόλεων. Η Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει η μεγαλύτερη της ηπείρου, με τη Μόσχα να ακολουθεί.