Πολεμικό το σκηνικό στα Τίρανα: Μολότοφ, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια - iefimerida.gr

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πέτρες, τούβλα, μολότοφ, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες, φωτιές και επιθέσεις σε δημόσια κτήρια, συνθέτουν πολεμικό σκηνικό.

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Επιθέσεις των διαδηλωτών σε δημόσια κτίρια

Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν με μολότοφ στο υπουργείο Περιβάλλοντος όπου τυλίχτηκε στις φλόγες η είσοδος, στην Τράπεζα Αλβανίας, αλλά και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού κόμματος όπου στολή αστυνομικού άρπαξε φωτιά. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές επιτίθενται στους αστυνομικούς με μπαράζ πυροτεχνημάτων.

8 τραυματίες - Ανάμεσά τους ένας βουλευτής και ένας δημοσιογράφος

Από τις συγκρούσεις υπάρχουν 8 τραυματίες ανάμεσα τους βουλευτές και ένας δημοσιογράφος. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί έχουν σαφείς εντολές να χρησιμοποιήσουν πλαστικές σφαίρες εναντίων των διαδηλωτών. Τα ασθενοφόρα πηγαινοέρχονται και πολίτες μπαίνουν τρέχοντας σε καφετέριες για να προστατευτούν από τα δακρυγόνα. Ένας δημοσιογράφος από το αλβανικό μέσο ενημέρωσης News24, φέρει εκτεταμένο έγκαυμα στην πλάτη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Φέρεται να δέχτηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από τους αστυνομικούς.

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Το Πρωθυπουργικό Γραφείο βρίσκεται στον κλοιό προστασίας από τις ειδικές Δυνάμεις ΡΕΝΕΑ.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, Ταουλάντ Μπάλα, υποστηρίζει πως το Δημοκρατικό Κόμμα έχει γίνει αποθήκη μολότοφ και ανάρτησε βίντεο με ομάδα μασκοφόρων να μπαινοβγαίνει στο κτήριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ