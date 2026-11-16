Την Πέμπτη η τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Σι: Η πρώτη εκ του σύνεγγυς για την παγκόσμια ειρήνη, η ατζέντα

Η πρώτη εκ του σύνεγγυς τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στη Σεντζέν.

Την Πέμπτη η τριμερής Σι, Τραμπ, Πούτιν

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και οι Αμερικανοί και Ρώσοι ομόλογοί του, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συζητήσουν για την «παγκόσμια ειρήνη».

Οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν «εις βάθος συζητήσεις για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, κάτι που θα έχει ιστορική σημασία», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στους δημοσιογράφους δύο ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

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Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι τρεις χώρες φέρουν σημαντική ευθύνη να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και να προωθήσουν την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, δήλωσε η Μάο.

«Η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των διαφορών και τη σταθεροποίηση των σχέσεων, εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των τριών χωρών», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας και συμβάλλει στη «σταθεροποίηση της παγκόσμιας κατάστασης και στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας».

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Η Μάο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς περιλαμβάνει η ατζέντα της τριμερούς συνάντησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ