«Την πέφτουν» στον Ζούκερμπεργκ γιατί το σούπερ γιοτ του δεν βοήθησε ακινητοποιημένο σκάφος στην Αλάσκα -Τι απαντά - iefimerida.gr

Στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας βρέθηκε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και το υπερπολυτελές γιοτ του μετά από περιστατικό διάσωσης στα νερά της νοτιοανατολικής Αλάσκας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα μικρό σκάφος ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης καυσίμων στα ανοιχτά της Αλάσκας. Η Ακτοφυλακή εξέπεμψε ανακοίνωση για παροχή βοήθειας, με το γιοτ «Launchpad» του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο του συμβάντος.

Ένα μικρότερο κρουαζιερόπλοιο, το Wilderness Legacy, ανταποκρίθηκε και ρυμούλκησε το σκάφος σε ασφαλές σημείο. Επιβάτης του κατήγγειλε ότι το γιοτ του Ζούκερμπεργκ αγνόησε την έκκληση για βοήθεια, προκαλώντας αποδοκιμασίες μεταξύ των παρευρισκομένων.

Η πλευρά του Ζούκερμπεργκ απάντησε ότι το πλήρωμα του γιοτ χρησιμοποιούσε διαφορετικό κανάλι ασυρμάτου. Όταν αντιλήφθηκαν την ανακοίνωση, η επιχείρηση διάσωσης από το άλλο πλοίο είχε ήδη ξεκινήσει και η βοήθειά τους δεν χρειαζόταν.

Η ιστορία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα μέσω μαρτυρίας επιβάτη στα social media, πυροδοτώντας αντιδράσεις. Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τον πλούτο και τον τρόπο ζωής των δισεκατομμυριούχων, παρά τις τεχνικές εξηγήσεις που δόθηκαν.

Το μήκους περίπου 118 μ. Launchpad - εκτιμώμενης αξίας περίπου 390 εκατ. δολαρίων και «δώρο» του Ζούκερμπεργκ στον... εαυτό του για τα 40ά γενέθλιά του, φέρεται να βρισκόταν πιο κοντά σε ένα μικρό σκάφος 6,4 μ. που είχε μείνει από καύσιμα και ζήτησε βοήθεια.

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Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Alaska Beacon», ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο, το «Wilderness Legacy», ήταν εκείνο που τελικά έσπευσε στο σημείο και ρυμούλκησε το σκάφος.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου υποστήριξε ότι ο καπετάνιος ανακοίνωσε στους επιβάτες πως το γιοτ του Ζούκερμπεργκ ήταν πιο κοντά στο ακινητοποιημένο σκάφος, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια.

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Η αντίδραση από όλους, σύμφωνα με τον ίδιο επιβάτη, ήταν σχεδόν ομόφωνες αποδοκιμασίες.

Το γιοτ του Ζούκερμπεργκ ήταν πιο κοντά -Αλλά τι ακριβώς συνέβη με την κλήση κινδύνου;

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν το μικρό σκάφος έμεινε από καύσιμα ενώ ταξίδευε μεταξύ Petersburg και Juneau.

Το πλήρωμα επικοινώνησε με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ περίπου στις 9:30 το βράδυ. Η Ακτοφυλακή έκρινε ότι το σκάφος δεν βρισκόταν σε κατάσταση κινδύνου, ωστόσο περίπου μισή ώρα αργότερα εξέπεμψε ανακοίνωση για παροχή θαλάσσιας βοήθειας.

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Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Alaska Beacon, το Launchpad του Ζούκερμπεργκ βρισκόταν πιο κοντά στο ακινητοποιημένο σκάφος από το Wilderness Legacy.

Το μικρότερο κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο, κατευθύνθηκε προς το σημείο και τελικά ρυμούλκησε το σκάφος και τους επιβαίνοντες μέχρι τον προστατευμένο κόλπο Farragut.

Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι ένα γιοτ σχεδόν 120 μ. και εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δεν έσπευσε να βοηθήσει ένα μικρό σκάφος που βρισκόταν σχετικά κοντά.

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Η απάντηση του Ζούκερμπεργκ: «Δεν αγνοήσαμε την έκκληση»

Η πλευρά του Μαρκ Ζούκερμπεργκ δίνει, πάντως, διαφορετική εκδοχή.

Εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου και της συζύγου του, Πρισίλα Τσαν, δήλωσε ότι κανείς από την οικογένεια δεν βρισκόταν πάνω στο Launchpad την ώρα του περιστατικού.

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Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το πλήρωμα του γιοτ χρησιμοποιούσε διαφορετικό ραδιοφωνικό κανάλι από εκείνο στο οποίο μεταδόθηκε το αίτημα θαλάσσιας βοήθειας. Όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε την ανακοίνωση, η επιχείρηση διάσωσης είχε ήδη ξεκινήσει.

«Η βοήθεια είχε ήδη ξεκινήσει», ήταν ουσιαστικά η εξήγηση της πλευράς Ζούκερμπεργκ, η οποία τόνισε επίσης ότι το σκάφος που είχε μείνει από καύσιμα δεν είχε χαρακτηριστεί από την Ακτοφυλακή ως σκάφος σε κατάσταση κινδύνου.

Η οικογένεια του Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, είναι «ευγνώμων που όλοι είναι ασφαλείς».

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Η μαρτυρία, που έγινε viral

Η ιστορία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα εξαιτίας της μαρτυρίας ενός επιβάτη του Wilderness Legacy.

Ο Μάικλ Λοβ, software developer που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, έγραψε στα social media ότι ο καπετάνιος ενημέρωσε τους επιβάτες πως το γιοτ του Ζούκερμπεργκ ήταν πιο κοντά στο σκάφος που χρειαζόταν βοήθεια και ότι φέρεται να είχε προηγηθεί άκαρπη προσπάθεια επικοινωνίας.

Όπως υποστήριξε, η ανακοίνωση προκάλεσε σχεδόν ομόφωνες αποδοκιμασίες από τους επιβάτες.

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Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι το πλήρωμα του Launchpad σκόπιμα αρνήθηκε να βοηθήσει. Η πλευρά Ζούκερμπεργκ επιμένει ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στο διαφορετικό ραδιοφωνικό κανάλι και στο γεγονός ότι η επιχείρηση διάσωσης είχε ήδη ξεκινήσει όταν το πλήρωμα έλαβε γνώση της σχετικής ανακοίνωσης.

Το περιστατικό, επομένως, αφήνει δύο διαφορετικές εικόνες: από τη μία, ένα τεράστιο και πανάκριβο γιοτ που εμφανίζεται στα δεδομένα να βρίσκεται κοντύτερα στο ακινητοποιημένο σκάφος· από την άλλη, την εξήγηση ότι το πλήρωμά του δεν είχε λάβει εγκαίρως την ίδια επικοινωνία με το πλοίο που τελικά πραγματοποίησε τη διάσωση.

Ένα γιοτ-σύμβολο της αμύθητης περιουσίας του Ζούκερμπεργκ

Το Launchpad δεν είναι ένα συνηθισμένο πολυτελές σκάφος.

Με μήκος σχεδόν 400 πόδια, κατασκευάστηκε από τη Feadship και παραδόθηκε το 2024. Η αξία του υπολογίζεται από το Forbes σε περίπου 390 εκατ. δολάρια, ενώ θεωρείται το μεγαλύτερο γιοτ που έχει κατασκευάσει η συγκεκριμένη εταιρεία.

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Ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ, με περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 203,3 δισ. δολάρια, βρίσκεται μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το περιστατικό τόσο εύκολο να μετατραπεί σε θέμα κοινωνικής αντιπαράθεσης: ένα γιοτ εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μικρό σκάφος που έμεινε από καύσιμα και ένα πολύ μικρότερο κρουαζιερόπλοιο που τελικά έκανε τη διάσωση.

Παρά την εξήγηση της πλευράς Ζούκερμπεργκ, η εικόνα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, επαναφέροντας παράλληλα τη συζήτηση γύρω από τον υπερβολικό πλούτο, τον τρόπο ζωής των δισεκατομμυριούχων της Τεχνολογίας και την τεράστια απόσταση ανάμεσα στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων και τον κόσμο των superyachts.

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Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι ότι το μικρό σκάφος διασώθηκε και οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν το Launchpad «αρνήθηκε» πράγματι να βοηθήσει ή αν, όπως υποστηρίζει η πλευρά του Ζούκερμπεργκ, απλώς δεν έλαβε εγκαίρως την κλήση μέσω του κατάλληλου ασυρμάτου.