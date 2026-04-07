Την Κυριακή εκλογές στην Ουγγαρία -Ίσως πλησιάζει το τέλος του Όρμπαν, απειλείται από τον κεντροδεξιό Μαγιάρ - iefimerida.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα επισκεφθεί σήμερα την Ουγγαρία, μερικές ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την Κυριακή στη χώρα και τις οποίες ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ενδέχεται να χάσει, μετά από 16 χρόνια, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Βανς, ο οποίος έχει υποστηρίξει σθεναρά τον Όρμπαν μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να εκφωνήσει το βράδυ ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση σε αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης μαζί με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με έρευνα του Φεβρουαρίου από το Publicus Institute Hungary, το 48% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η προεδρία Τραμπ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Ουγγαρία, ενώ το 38% πιστεύει ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το θέμα της ομιλίας του θα είναι η πλούσια διμερής σύμπραξη των δύο χωρών. Πριν από τη συγκέντρωση, οι Βανς και Όρμπαν θα έχουν συνομιλίες και θα δώσουν συνέντευξη Τύπου.

Προεκλογικές δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και μήνες ότι ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία αδιαλείπτως από το 2010, ενώ είχε διατελέσει πρωθυπουργός και από το 1998 ως το 2002, μπορεί να χάσει τις εκλογές της Κυριακής από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Όρμπαν, υπέρμαχος του MAGA, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ, αλλά και με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.