Τηλεσκόπιο κατέγραψε εκπληκτική νέα φωτογραφία μιας κοσμικής πεταλούδας - iefimerida.gr

Ένα τηλεσκόπιο στη Χιλή κατέγραψε μια εκπληκτική νέα εικόνα μιας μεγαλοπρεπούς και χαριτωμένης κοσμικής πεταλούδας.

Το NoirLab του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών δημοσίευσε τη φωτογραφία την Τετάρτη.

Τραβηγμένη τον περασμένο μήνα από το τηλεσκόπιο Gemini South, το Νεφέλωμα της Πεταλούδας, όπως εύστοχα το ονόμασαν, βρίσκεται 2.500 έως 3.800 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό του Σκορπιού. Ένα μόνο έτος φωτός απέχει 6 τρισεκατομμύρια μίλια.

Πώς δημιουργήθηκε η κοσμική πεταλούδα

Στην καρδιά αυτού του διπολικού νεφελώματος βρίσκεται ένας λευκός νάνος αστέρι που πριν πολύ καιρό απελευθέρωσε τα εξωτερικά στρώματα αερίου του. Το απορριφθέν αέριο σχηματίζει τα φτερά που μοιάζουν με πεταλούδα και αναπτύσσονται γύρω από το γηρασμένο αστέρι, του οποίου η θερμότητα κάνει το αέριο να λάμπει.

H εικόνα από το NSF NOIRLab δείχνει το NGC 6302, ένα πλανητικό νεφέλωμα που μοιάζει με κοσμική πεταλούδα © NSF NOIRLab via AP

Μαθητές σχολείου στη Χιλή επέλεξαν αυτόν τον αστρονομικό στόχο για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Gemini.