Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ -Τι καταγγέλλει - iefimerida.gr

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ιδιοκτησίας του ομίλου της Disney, προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Καηγορεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών FCC, ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου απειλώντας τις άδειες μετάδοσης.

Το ABC κατηγορεί, στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει «εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC».

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ABC κατά Τραμπ

Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, που ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, «εντείνονται», φθάνοντας πλέον ακόμη και σε «ρητές απαιτήσεις να στερηθεί το ABC τις άδειες μετάδοσής του εξαιτίας όσων λέγονται σε αυτό», υποστηρίζεται.

Το ABC επικαλείται ως αποδεικτικό στοιχείο το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

«Αντιμέτωποι με αυτήν την υπαρξιακή απειλή, οι ενάγοντες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν από τη δικαστική εξουσία να αποκαταστήσει τη ζημία που έχουν υποστεί από τα κατάφωρα αντίποινα της κυβέρνησης σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασής τους, η οποία κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος», εκτιμά το ABC, ζητώντας από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και τις «απειλές».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ