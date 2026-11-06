«Το ρολόι χτυπά αντίστροφα»: Στόχος φαρσέρ και τηλεοπτικοί σταθμοί της Ευρώπης -Απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σήμερα σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, μετά από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια σειρά ψευδών απειλών για βόμβες προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές σε πολλές χώρες. Οι απειλές οδήγησαν σε εκτροπές πτήσεων και εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν εκρηκτικά σε κανένα σημείο.

Τα απειλητικά emails, με τίτλο «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ», ανέφεραν ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός που θα εκραγεί σε 45 λεπτά, με σκοπό οι δράστες να γίνουν γνωστοί παγκοσμίως.

Η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη, με τα email να φέρουν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», παραπέμποντας σε πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης. Παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για ρωσική εμπλοκή ή προσπάθεια παραπλάνησης.

Η ιρλανδική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι απειλές ενδέχεται να αποτελούν μέρος συντονισμένης εκστρατείας πρόκλησης αναστάτωσης, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ψυχραιμίας απέναντι σε τέτοιες ενέργειες που υπονομεύουν την κοινωνική ομαλότητα.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης με τις συνεχιζόμενες, ανάλογες, φάρσες σε διάφορους κλάδους, οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις κτιρίων, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς να προχωρούν σε διακοπή της μετάδοσης του προγράμματος.

Μεταξύ των στόχων ήταν το ιρλανδικό RTÉ, το βρετανικό Sky, το βουλγαρικό Nova TV και το γαλλικό TF1.

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Τα μηνύματα περιείχαν την απειλητική φράση «το ρολόι χτυπά αντίστροφα», όμως σε καμία από τις εγκαταστάσεις δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Το πρόγραμμα του RTÉ αντικαταστάθηκε από μουσική και ένα ηχογραφημένο μήνυμα, με τη διακοπή να διαρκεί σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τρεις ώρες.

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Κύμα ψευδών απειλών και στα αεροδρόμια

Τα συγκεκριμένα περιστατικά έρχονται μετά από ένα κύμα ψευδών απειλών για βόμβες, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές σε πολλές χώρες, από τη Σερβία και τη Φινλανδία έως την Ισπανία.

Οι απειλές οδήγησαν σε εκτροπές πτήσεων, αναγκαστικές προσγειώσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν μέχρι στιγμής εκρηκτικά.

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η ανησυχία για διαδικτυακές απάτες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

«Θέλουμε όλος ο κόσμος να μάθει για εμάς, γι' αυτό και ένα από τα μέλη μας τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριό σας», ανέφερε ένα από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβαν σήμερα το Nova και το RTÉ. «Θα εκραγεί σε 45 λεπτά. Το ρολόι χτυπά αντίστροφα».

Τα emails είχαν ως τίτλο: «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ».

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Άγνωστη η ταυτότητα των δραστών

Η ταυτότητα των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις σημερινές ψευδείς απειλές παραμένει άγνωστη.

Τα email που εστάλησαν στον ιρλανδικό σταθμό RTÉ και τον βουλγαρικό Nova έφεραν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», με τον αποστολέα να ισχυρίζεται ότι είναι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης που ευθύνεται για τις αντίστοιχες φάρσες με στόχο αεροσκάφη αυτή την εβδομάδα.

«Όμως, αυτό είναι μόνον η αρχή. Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος αυτού που περιμένει την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον», ανέφερε ακόμη το μήνυμα.

Το επώνυμο που χρησιμοποίησε ο φερόμενος ως αποστολέας είναι το ίδιο με εκείνο του Γιούρι Αντρόποφ, πρώην γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο τίτλος του μηνύματος, «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ», παραπέμπει στον τίτλο μιας βιογραφίας του Αντρόποφ με τίτλο «Νέα Πρόκληση για τη Δύση» (New Challenge to the West).

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Παραμένει ασαφές εάν αυτό υποδηλώνει ρωσική εμπλοκή ή εάν αποτελεί προσπάθεια παραπλάνησης, με στόχο να στραφούν οι υποψίες προς τη Μόσχα.

Απειλές που εστάλησαν την προηγούμενη ημέρα στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας έφεραν την υπογραφή «Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών», ονομασία που, σύμφωνα με πηγές και μέσα ενημέρωσης, αντιστοιχεί σε ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση.

Η αντίδραση της ιρλανδικής κυβέρνησης

Η αστυνομία μετέβη στις εγκαταστάσεις του Nova στη Σόφια, οι οποίες εκκενώθηκαν και ελέγχθηκαν, προτού κριθούν ασφαλείς. Σύμφωνα με τον σταθμό, η μετάδοση του προγράμματος συνεχίστηκε κανονικά και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εργασίες τους.

Το προσωπικό του RTÉ επέστρεψε επίσης στις εγκαταστάσεις του, έπειτα από αστυνομική έρευνα που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει εάν οι απειλές εναντίον των αερομεταφορών και των μέσων ενημέρωσης προέρχονται από μεμονωμένα άτομα ή αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας.

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«Αυτό καταδεικνύει πόσο σχετικά απλό μπορεί να είναι να προκληθεί αναστάτωση και να υπονομευθεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μέσω τέτοιου είδους αντισυμβατικών ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στο να προκαλέσουν αναστάτωση, φόβο και άγχος» δήλωσε ο Μάρτιν στο ραδιόφωνο του RTÉ, λίγο μετά την επαναφορά των ενημερωτικών προγραμμάτων από εξωτερική μονάδα. «Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι», κατέληξε.

Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι θεωρεί «πιθανό» οι πρόσφατες απειλές για βόμβες, με στόχο μέσα ενημέρωσης στη χώρα και επιβατικά αεροσκάφη στην Ευρώπη, να αποτελούν μέρος μιας «συντονισμένης εκστρατείας για την πρόκληση διαταραχής».