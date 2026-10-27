Οι ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν -Τι συζήτησαν για την Ουκρανία - iefimerida.gr

Ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε είχαν την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου του Στουμπ.



Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης έχουν, στην πλειονότητά τους, αποφύγει κάθε επαφή με τον Πούτιν από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. «Η συζήτηση ήταν ειλικρινής και ουσιαστική. Είμαστε γειτονικές χώρες της Ρωσίας. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας ασφάλεια, καθώς και στην ασφάλεια της Ευρώπης ευρύτερα. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συζητήσεις», δήλωσε ο Στουμπ.



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Η Ρωσία έχει κατηγορήσει επανειλημμένως τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι τροφοδοτούν τον πόλεμο εξοπλίζοντας την Ουκρανία και αρνούμενες να συνομιλήσουν με τη Μόσχα.



Αντιπαραβάλλει τη στάση τους με εκείνη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με τον Πούτιν και έχει επιχειρήσει -χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής- να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.



Ο Στέρε και ο Στουμπ συναντήθηκαν στο Όσλο την περασμένη εβδομάδα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Μετά τις συνομιλίες Πούτιν - Γουίτκοφ, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία -υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ- εντός του Νοεμβρίου, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο αναφέρει στην ανακοίνωσή του σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τους Στουμπ και Στέρε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «υπενθύμισε τα βαθύτερα αίτια» της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τόνισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον ληφθούν υπόψη «πλήρως και άνευ όρων τα νόμιμα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, κατηγόρησε την ΕΕ και το ΝΑΤΟ για «πολιτικές αντιπαράθεσης», οι οποίες, κατά την άποψή του, «οδηγούν σε παράταση των εχθροπραξιών».

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Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο.

Ο Ζελένσκι συνομίλησε με Στουμπ και Στέρε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας σήμερα μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία με τον Πούτιν, δήλωσε σύμβουλος του Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Τη συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε και ο Στουμπ με ανάρτηση στα σόσιαλ.

Η αντίδραση της Δανίας

Η επικοινωνία των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας με τον Ρώσο πρόεδρο δεν σχολιάστηκε θετικά από τη Δανία.

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Η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν, μιλώντας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, DR, δήλωσε ότι είναι «πολύ επιφυλακτική» και έκανε λόγο για «αυτόνομη πρωτοβουλία της Νορβηγίας και της Φινλανδίας», τονίζοντας πως «δεν υπήρξε συντονισμός με εμάς τους υπόλοιπους».

«Δεν βλέπω καμία ένδειξη ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη με την Ευρώπη - ούτε στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται καθημερινά, ούτε στην Ουκρανία, όπου εξαπολύουν σφοδρές και επιθετικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση. Πιστεύω ότι, αντί να ενεργούμε μεμονωμένα, πρέπει να διατηρήσουμε την Ευρώπη ενωμένη». Στη συνέχεια τόνισε στο DR ότι δεν γνωρίζει «τι πιστεύουν πως μπορούν να επιτύχουν με αυτό».

«Έχουμε τονίσει και στο παρελθόν -με απόλυτη σαφήνεια, εκ μέρους της υπόλοιπης Ευρώπης- σε περιπτώσεις που άλλοι επέλεξαν να δράσουν αυτόνομα και να ταξιδέψουν στη Μόσχα, ότι είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς τους Ευρωπαίους να παραμείνουμε ενωμένοι. Είναι κάτι για το οποίο πολλοί από εμάς έχουμε αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε.

-Πηγή: Reuters, Guardian