 Τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Τι συζήτησαν - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Τι συζήτησαν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP Alex Brandon
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, τονίζεται.

Τι συζήτησαν Ερντογάν - Τραμπ

Ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται, τονίζοντας ότι θα εργαστούν για να δώσουν νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ πρέπει να τερματιστεί και τα προβλήματα να επιλυθούν δια της οδού της διπλωματίας, υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη.

Παράλληλα ανέφερε ότι ελπίζει οι αυξανόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα, ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στις εργασίες για το θέμα αυτό, και ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι επαφές τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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