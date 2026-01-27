Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν -Μιλησαν για Συρία, Γάζα και ενίσχυση της συνεργασίας τους - iefimerida.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Τουρκία επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Συρία και ζητώντας ισχυρότερη υποστήριξη στις προσπάθειες για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, όπως επικοινώνησε η τουρκική προεδρία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος πρόεδρος μετέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι η προώθηση των δεσμών σε όλους τους τομείς είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο χωρών.

Για Συρία και Γάζα, μίλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ

Κάλεσε για συνεχή συντονισμό Τουρκίας-ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά στη Συρία. Υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Τουρκία στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία σε συνεργασία με τους Σύρους αξιωματούχους και τις ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης το έργο του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το όργανο αυτό θα βοηθήσει στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου. Σημείωσε ότι ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η έναρξη προσπαθειών ανοικοδόμησης είναι απαραίτητα βήματα για την επίτευξη διαρκούς περιφερειακής ειρήνης.