Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν -Εφιαλτικό σενάριο με παγκόσμιες διαστάσεις - iefimerida.gr

Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να υλοποιήσει τις απειλές του, το Ιράν -και όχι μόνο- θα έρθει αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή καταστροφή.

Η προοπτική μιας αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στις υποδομές ηλεκτροδότησης του Ιράν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε διεθνείς κύκλους, με ειδικούς να προειδοποιούν για ανθρωπιστική κρίση και παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις.

Ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμία στην Τεχεράνη έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (3 π.μ. ώρα Ελλάδας την Τετάρτη) για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό που διακινεί το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ημερήσιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν με τέτοια σφοδρότητα που η χώρα θα επιστρέψει στη «Λίθινη Εποχή».

Σύμφωνα με δηλώσεις του, κάθε γέφυρα και σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ τα δίκτυα αφαλάτωσης νερού θα καταστραφούν.

Πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση

Η καταστροφή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχε αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της χώρας, από το τρεχούμενο νερό έως τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, μετατρέποντας τη ζωή 90 εκατομμυρίων πολιτών σε έναν ατέρμονο εφιάλτη, αναφέρει η «Daily Mail».

Τα δίκτυα παραγωγής και διανομής τροφίμων θα καταρρεύσουν, προκαλώντας πείνα και γενικευμένη έλλειψη τροφίμων, ενώ τα αντλιοστάσια νερού θα σταματήσουν να λειτουργούν, προκαλώντας ανεξέλεγκτη εξάπλωση ασθενειών, αναφέρεται.

«Η επίθεση σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης, για παράδειγμα, μπορεί να συνδέεται με κάποιο εύλογο στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κριτήριο να ικανοποιηθεί, και οι λεπτομέρειες έχουν σημασία», δήλωσε στο Bloomberg ο Ντέιβιντ Τζ. Σέφερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ για θέματα εγκλημάτων πολέμου.

«Η διαταγή για μια εξόντωση της πολιτικής υποδομής μιας χώρας που θυμίζει τη Λίθινη Εποχή θα παραβίαζε το κριτήριο της αναλογικότητας στο δίκαιο του πολέμου και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε ο Σέφερ.

Σε δηλώσεις τους στη «Daily Mail», στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης θα ήταν καταστροφικές όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, ενθαρρύνοντας τη δίψα του καθεστώτος για εκδίκηση.

«Με την ικανότητα που τους απομένει σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones, το Ιράν θα εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον όσων περισσότερων υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου και μονάδων αφαλάτωσης νερού στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Φίλιπ Ίνγκραμ, πρώην συνταγματάρχης της βρετανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα συνεχιστούν.

Ο Τζόναθαν Χάκετ, πρώην ανακριτής των Αμερικανών Πεζοναυτών και πράκτορας αντικατασκοπείας, επισημαίνει ότι εκατομμύρια πολίτες θα αγωνίζονταν να βρουν τροφή και καθαρό νερό σε ένα τέτοιο σενάριο. Η κρίση αυτή θα επιδεινώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην Τεχεράνη, όπου οι διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου 2025 πυροδοτήθηκαν από σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και διαχείρισης των πόρων, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο

Η διακοπή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Από την αρχή της κρίσης, το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ είχε οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου. Τη Δευτέρα, το West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,86% σε πάνω από 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια.

Η πιθανότητα διαταραχής των παγκόσμιων ροών ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση, με αυξημένα κόστη μεταφοράς και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως λιπάσματα και ιατρικές πρώτες ύλες. Τα κράτη της Ευρώπης, η Ασία και η Αφρική θα επηρεαστούν άμεσα, με την καθημερινή ζωή των πολιτών να γίνεται πιο ακριβή και δύσκολη, τονίζεται.

Κίνδυνος τρομοκρατικών αντιποίνων

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το Ιράν διαθέτει δίκτυα βαλλιστικών πυραύλων και drones, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τρομοκρατικούς πυρήνες σε χώρες της Δύσης. Ο Ίνγκραμ σημειώνει ότι το Ιράν μπορεί να επιλέξει να αξιοποιήσει αυτά τα τρομοκρατικά δικτυα αποφεύγοντας για παράδειγμα μια βαλλιστική επίθεση μεγάλου βεληνεκούς σε κάποια δυτική χώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη καταγραφεί συλλήψεις ατόμων συνδεδεμένων με ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η χρήση τρομοκρατικών τακτικών θεωρείται πιθανότερη από τις στρατιωτικές επιθέσεις, λόγω της ευκολίας και της αποτελεσματικότητας αυτής της μεθόδου.

Αντίποινα στην περιοχή του Κόλπου

Οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει κρίσιμες υποδομές των κρατών του Κόλπου, όπως μονάδες αφαλάτωσης και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ. Οι επιθέσεις αυτές θα διατάραζαν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εντείνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Η Μέση Ανατολή διαθέτει περίπου 5.000 μονάδες αφαλάτωσης, εκ των οποίων περισσότερες από 400 βρίσκονται στον Κόλπο. Ωστόσο, οι μισές από αυτές είναι υπεύθυνες για πάνω από το 90% της παραγωγής νερού, καθιστώντας τις κρίσιμες για τη βιωσιμότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στην περιοχή.

Πόσο αποτελεσματική θα ήταν μια επίθεση;

Αν και η καταστροφή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο Ιράν, οι ειδικοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας στρατηγικής. Ο Χάμις ντε Μπρέτον-Γκόρντον, πρώην διοικητής του βρετανικού στρατού, υποστηρίζει ότι η χώρα γνωρίζει τις αδυναμίες των ΗΠΑ και ότι μια επίθεση ενδέχεται να ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να διατηρήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

Η εκτίμηση είναι ότι μόνο μια συντριπτική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την κρίσιμη θαλάσσια οδό, ενώ οι αντίποινα του Ιράν θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή.

Η προθεσμία του Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ δημιουργεί ένα δραματικό πλαίσιο έντασης και μια επίθεση στις ενεργειακές υποδομές θα είχε μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και τον κόσμο, υπογραμμίζει το βρετανικό δημοσίευμα.