«Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στη Μεσόγειο»: Τα μηνύματα που θα στείλει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ - iefimerida.gr

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα και για μία εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με ξένους ηγέτες, ομογενειακές οργανώσεις και επενδυτές.

Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στον ΟΗΕ κατά την οποία θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του.

Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη για «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

Τα φώτα κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη στρέφονται στη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης, ώρα Ελλάδος, κατά την οποία θα διαπιστωθεί αν μπορεί να διατηρηθεί το καθεστώς των «ήρεμων νερών» στις σχέσεις των δύο χωρών ή οι αναταράξεις των τελευταίων μηνών θα οδηγήσουν σε φουρτούνα. Στελέχη της κυβέρνησης παραδέχονται πως το κλίμα τον τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει, κάτι που επιβεβαιώνεται από την αδυναμία να πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις αρχές του έτους, ωστόσο, εκτιμούν πως η επιθυμία και των δύο πλευρών να γίνει η συνάντηση αφήνει παράθυρο ευκαιρίας στο διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών, ακόμα και όταν υπάρχει σχετική ένταση.

Μητσοτάκης: «Όχι σε αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια» -Αναφορά στην 4η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra

Ο κ. Μητσοτάκης πριν την αναχώρηση του για τη Νέα Υόρκη απηύθυνε μηνύματα εντός και εκτός συνόρων ενόψει της συνάντησης. Κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του εστίασε στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης σημειώνοντας πως «ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια», βάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου. Παρότι, όπως διευκρινίζει «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας», είναι σαφές πως αυτή η εξέλιξη έχει θετικό αποτύπωμα, την ώρα που η Άγκυρα έχει προσεγγίσει το καθεστώς Χαφτάρ ώστε η να κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης.

Η δεύτερη αναφορά του αφορά την αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra και την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση τονίζει πως «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση».

Μηνύματα στη Τουρκία και στο εσωτερικό της ΝΔ

Με τις αναφορές αυτές ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από τα μηνύματα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν, απευθύνεται και στο εσωτερικό της παράταξης του, αποδεικνύοντας πως η κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ενισχύει την αμυντική θωράκιση στο πεδίο και όχι στα λόγια. Έρχεται ως συνέχεια των αναφορών του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την Παρασκευή κατά την οποία μίλησε εκτενώς για «αποτελεσματική εξωτερική πολιτική», ενώ ως αντίβαρο στη διεύρυνση προς το κέντρο πρόταξε πολιτικές με δεξιό πρόσημο, όπως το μεταναστευτικό, η ασφάλεια των συνόρων και η αύξηση των αποδοχών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.