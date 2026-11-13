Τι συμβαίνει με τον Χέγκσεθ: Ποιοι θέλουν να την πληρώσει για την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές

Η μομφή κατά του Πιτ Χέγκσεθ από βουλευτή του κόμματός του μπορεί να μην κατέληξε σε έναρξη της διαδικασίας καθαίρεσής του αλλά αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ.

Την πρόταση παραπομπής σε διαδικασία καθαίρεσης κατά του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατέθεσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Κογκρέσο ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο, είχε διαφορετική κατάληξη από εκείνη που προσδοκούσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής. Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί νομοθέτες ψήφισαν με 211 έναντι 204 υπέρ της παραπομπής της πρότασης στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, μια διαδικαστική κίνηση που ουσιαστικά έβαλε τέλος στην προσπάθεια καθαίρεσης του υπουργού στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Ο Μάσι ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε την παραπομπή, ενώ κανένας άλλος βουλευτής του κόμματός του δεν συντάχθηκε μαζί του.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι απουσίες από την πλευρά των Δημοκρατικών. Συνολικά 11 Δημοκρατικοί βουλευτές δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία, ενώ απουσίαζαν και επτά Ρεπουμπλικανοί. Σύμφωνα με το Reuters, εάν οκτώ από τους απόντες Δημοκρατικούς είχαν συμμετάσχει και είχαν καταψηφίσει την παραπομπή, η πρόταση για να παει στην Επιτροπή θα είχε απορριφθεί και θα άνοιγε ο δρόμος για την ψηφοφορία επί των άρθρων καθαίρεσης κογκρέσο.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σημαντική πολιτική ανάσα για τον Χέγκσεθ, καθώς απέτρεψε, τουλάχιστον προς το παρόν, το ενδεχόμενο να γίνει ο πρώτος υπουργός Άμυνας στην ιστορία των ΗΠΑ που θα παραπεμπόταν σε δίκη καθαίρεσης. Ο ίδιος ο Μάσι δήλωσε απογοητευμένος από την έκβαση, ενώ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να επαναφέρει τη δική του πρόταση καθαίρεσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η υπόθεση ενδέχεται να έχει συνέχεια από τον Ιανουάριο, όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

]Ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πρωτοβουλίας κατά του υπουργού, δηλώνοντας μετά την ψηφοφορία ότι το ζήτημα δεν τελειώνει εδώ. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Πενταγώνου, καλώντας ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους να καταθέσουν για τις αποφάσεις και τους χειρισμούς της ηγεσίας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον επικεφαλής του Πενταγώνου. Η πρωτοβουλία του Μάσι όμως ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ενώ η αντιπολίτευση ζητά να αποδοθούν ευθύνες στον υπουργό για μια σειρά αποφάσεων και χειρισμών.

Τόμας Μάσι / AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορίες για τον πόλεμο στο Ιράν και τους νεκρούς αμάχους

Στην πρόταση που κατέθεσε, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι υποστηρίζει ότι ο Χέγκσεθ παραβίασε τον νόμο, καθώς διεξήγαγε τον πόλεμο κατά του Ιράν χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι αγνόησε τις νομικές διατάξεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, κατά τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», από την επίθεση σκοτώθηκαν 120 παιδιά, σε ένα περιστατικό που αποτέλεσε μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις απωλειών αμάχων κατά την έναρξη του πολέμου.

Ο Μάσι υποστηρίζει ότι ο υπουργός Άμυνας δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση του και ότι οι ενέργειές του υπονόμευσαν τη νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μιλώντας από την αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ «ενήργησε κατά τρόπο αντίθετο προς την εμπιστοσύνη που του ανατέθηκε ως υπουργού Άμυνας, προκαλώντας σοβαρή ζημία στην υπόθεση του δικαίου και της δικαιοσύνης και εις βάρος του αμερικανικού λαού».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιτ Χέγκσεθ / AP

Οι επιθέσεις σε σκάφη και η σύλληψη Μαδούρο

Οι κατηγορίες κατά του επικεφαλής του Πενταγώνου δεν περιορίζονται στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τόμας Μάσι τον εγκαλεί επίσης για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», αναφερόμενος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να συνδέονται με διακινητές ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων από την πλευρά του διεθνούς δικαίου, καθώς έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων και τη μεταχείριση των ανθρώπων που βρίσκονταν στα σκάφη.

Στην ίδια πρόταση, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής αναφέρθηκε και στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο, κάνοντας λόγο για «απαγωγή ενός κυρίαρχου ξένου ηγέτη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιτ Χέγκσεθ / AP

Η στήριξη Τραμπ και η επίθεση κατά του Μάσι

Μετά την απόφαση της Βουλής, ο Τραμπ πανηγύρισε για την αποτυχία της πρωτοβουλίας του Μάσι, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η προσπάθεια καθαίρεσης «απέτυχε παταγωδώς».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τάχθηκε επίσης δημόσια υπέρ του Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν αφορούσε πραγματικά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά τη σύγκρουση του υπουργού με την κατεστημένη γραφειοκρατία του Πενταγώνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει πολιτικά τον υπουργό Άμυνάς του. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, επιτέθηκε στον Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «αποτυχημένο» (loser), ενώ υπερασπίστηκε με θέρμη τον Χέγκσεθ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι στρατιώτες, οι πραγματικοί στρατιώτες, λατρεύουν τον Πιτ Χέγκσεθ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο υπουργός «έχει κάνει εξαιρετική δουλειά». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θα εξακολουθήσει να τον στηρίζει ακόμη και αν η διαδικασία παραπομπής εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ είχε υπερασπιστεί έντονα τη θέση του την περασμένη Πέμπτη, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Μου επιτίθενται, μας επιτίθενται, επειδή είμαστε αποτελεσματικοί», είχε δηλώσει, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον πόλεμο στο Ιράν «γενναία και ιστορική» επιχείρηση.

AP

Τα προηγούμενα σκάνδαλα που βαραίνουν τον υπουργό

Παρότι η πρόταση καθαίρεσης κατατέθηκε από Ρεπουμπλικανό, οι βασικές εκκλήσεις για απόδοση ευθυνών στον Χέγκσεθ προέρχονται κυρίως από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέισον Κρόου είχε εξαπολύσει την προηγούμενη εβδομάδα σφοδρή επίθεση εναντίον του, δηλώνοντας: «Δεν είναι απλώς ανίκανος και διεφθαρμένος, αλλά υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια των Αμερικανών στρατιωτικών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του Πενταγώνου το 2025, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Πρόσφατα, είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση, από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα, του δράστη επίθεσης εναντίον Αμερικανών στρατιωτών. Το σχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίζει τελικά να μην προχωρήσει στη ζωντανή μετάδοση.

Επιπλέον, κατά τους πρώτους μήνες της θητείας του είχε χρησιμοποιήσει μια απλή ομαδική συνομιλία στην εφαρμογή Signal για να ενημερώσει άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με επικείμενα στρατιωτικά πλήγματα στην Υεμένη, αντί να χρησιμοποιήσει τα ειδικά ασφαλή συστήματα επικοινωνίας που προορίζονται για τη διαχείριση εξαιρετικά ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Η υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς έθεσε ζητήματα σχετικά με την προστασία απόρρητων πληροφοριών και την τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ίδιο του το κόμμα και οι Δημοκρατικοί

Για τον Χέγκσεθ, η νέα διαδικασία καθαίρεσης συνιστά μια ακόμη σοβαρή δοκιμασία, καθώς οι επικρίσεις πλέον δεν περιορίζονται στην αντιπολίτευση, αλλά προέρχονται και από το εσωτερικό του κόμματός του. Yπάρχουν φωνές που πληθαίνουν στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι αναζητούν πολιτική διέξοδο μετά το πλήγμα των ενδιάμεσων εκλογών και ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ μπορεί να πληρώσει το τίμημα.

Το γεγονός ότι ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής έφτασε στο σημείο να ζητήσει την απομάκρυνση ενός κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης, αμφισβητώντας ευθέως τη νομιμότητα των στρατιωτικών επιλογών της, αποκαλύπτει ρωγμές στο εσωτερικό του κόμματος.

Παράλληλα, η υπόθεση προσφέρει στην αντιπολίτευση ένα ακόμη πεδίο πίεσης προς τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στο Ιράν και οι χειρισμοί του Πενταγώνου προκαλούν αυξανόμενες αντιδράσεις.

Για τον Τραμπ, επομένως, το διακύβευμα δεν είναι μόνο η πολιτική επιβίωση του Χέγκσεθ, αλλά και η διατήρηση της συνοχής στο εσωτερικό του κόμματός του, καθώς η νέα κοινοβουλευτική περίοδος προμηνύεται δυσκολότερη και ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με κρίσιμες αποφάσεις με ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα που τον βαραίνει. Τον ίδιο και το κόμμα του.