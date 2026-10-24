Τι σημαίνει αν βρεις μια χαρτοπετσέτα στην πόρτα του αυτοκινήτου -Το άγνωστο κόλπο - iefimerida.gr

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν όσοι οδηγοί εντοπίσουν μια χαρτοπετσέτα στην χειρολαβή του αυτοκινήτου τους, καθώς αυτή συμβολίζει πως το αυτοκίνητό τους έχει «μαρκαριστεί».

Πλούσια είναι η ποικιλία των τεχνασμάτων που χρησιμοποιούν οι αετονύχηδες προκειμένου να αφαιρέσουν τιμαλφή ή να κλέψουν ακόμα και το ίδιο το αυτοκίνητο που έχουν βάλει στόχο.

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