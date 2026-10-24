 Τι σημαίνει αν βρεις μια χαρτοπετσέτα στην πόρτα του αυτοκινήτου -Το άγνωστο κόλπο - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει αν βρεις μια χαρτοπετσέτα στην πόρτα του αυτοκινήτου -Το άγνωστο κόλπο

Χαρτοπετσέτα αυτοκίνητο
Χαρτοπετσέτα στην πόρτα του αυτοκινήτου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν όσοι οδηγοί εντοπίσουν μια χαρτοπετσέτα στην χειρολαβή του αυτοκινήτου τους, καθώς αυτή συμβολίζει πως το αυτοκίνητό τους έχει «μαρκαριστεί».

Πλούσια είναι η ποικιλία των τεχνασμάτων που χρησιμοποιούν οι αετονύχηδες προκειμένου να αφαιρέσουν τιμαλφή ή να κλέψουν ακόμα και το ίδιο το αυτοκίνητο που έχουν βάλει στόχο.

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