Τι παίρνουν μαζί τους οι αστροναύτες στη Σελήνη -Τα αντικείμενα που θα ταξιδέψουν με το Artemis II - iefimerida.gr

Τι παίρνουν μαζί τους οι αστροναύτες στην αποστολή Artemis II της NASA για την Σελήνη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αποστολή Artemis II μεταφέρει ιστορικά αντικείμενα και αναμνηστικά, συμπεριλαμβανομένων σημαιών που έχουν ταξιδέψει σε προηγούμενες διαστημικές αποστολές

Η αποστολή Artemis II μεταφέρει επίσης μια ψηφιακή «κάρτα επιβίβασης» με ονόματα πολιτών, καθώς και μια ποικιλία τροφίμων και ποτών για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των αστροναυτών.

Επιπλέον, η αποστολή μεταφέρει επιστημονικό και ιατρικό εξοπλισμό για τη μελέτη της ανθρώπινης υγείας στο διάστημα, καθώς και δείγματα εδάφους και σπόρους δέντρων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Artemis II είναι μια κρίσιμη δοκιμαστική αποστολή για το πρόγραμμα Artemis, δοκιμάζοντας συστήματα και μηχανισμούς ασφαλείας σε πραγματικές συνθήκες, καθοριστική για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Η NASA βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, την Τετάρτη﻿, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Η αποστολή αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για το πρόγραμμα Artemis, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας βιώσιμης παρουσίας στη Σελήνη και, ενδεχομένως, στην προετοιμασία για μελλοντική αποστολή στον Άρη. Τέσσερις αστροναύτες -τρεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία -θα ταξιδέψουν για δέκα ημέρες γύρω από το φεγγάρι με το διαστημικό σκάφος Orion, εκτοξευόμενο από τον πύραυλο Space Launch System (SLS), ύψους όσο και το Μπιγκ Μπεν, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Οι αστροναύτες θα περάσουν σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 4.000 μίλια από την επιφάνεια της Σελήνης, δοκιμάζοντας τα συστήματα υποστήριξης ζωής και τους κρίσιμους μηχανισμούς του Orion, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι για τις μελλοντικές προσγειώσεις στη Σελήνη. Παράλληλα, η αποστολή Artemis II θα μεταφέρει μια σειρά από αναμνηστικά, τρόφιμα, επιστημονικό εξοπλισμό και τεχνολογικά πειράματα που θα τροφοδοτήσουν με νέα δεδομένα κατανόησης της ανθρώπινης υγείας στο διάστημα.

Οι 4 αστροναύτες -Jeremy Hansen από τον Καναδά, και οι Αμερικανοί Christina Koch, Reid Wiseman και Victor Glover, θα φέρουν πέρα από τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, και διάφορα χρήσιμα - ή όχι και τόσο -αντικείμενα.

Αναμνηστικά και ιστορικά αντικείμενα

Η NASA έχει διατηρήσει μια μακρά παράδοση να μεταφέρει ιστορικά αντικείμενα και αναμνηστικά στο διάστημα, αρχής γενομένης από τις πρώτες αποστολές Apollo. Στην αποστολή Artemis II, το επίσημο κιτ πτήσης περιλαμβάνει περίπου 10 λίβρες αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν την ιστορία, την καινοτομία και το όραμα της Αμερικής στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Μεταξύ αυτών των αντικειμένων περιλαμβάνεται ένα κομμάτι υφάσματος από το Wright Flyer, το πρώτο αεροπλάνο που πέταξε με κινητήρα το 1903. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε ήδη πετάξει στο διαστημικό λεωφορείο Discovery κατά την αποστολή STS-51D το 1985 και τώρα πραγματοποιεί το δεύτερο ταξίδι του στο διάστημα. Μετά την αποστολή, θα επανενωθεί με άλλα κομμάτια του Wright Flyer στο Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος του Σμιθσόνιαν, τιμώντας την ιστορική συνεισφορά της αεροπορίας στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Επιπλέον, στο Orion θα μεταφερθεί μια αμερικανική σημαία 13 x 8 ιντσών, η οποία είχε ήδη συμμετάσχει στην πρώτη αποστολή του διαστημικού λεωφορείου STS-1, στην τελευταία αποστολή του STS-135, καθώς και στην πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του Crew Dragon της SpaceX, το SpaceX Demo-2. Η σημαία αυτή συμβολίζει τη συνέχιση της αμερικανικής δέσμευσης στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Μία ακόμη σημαία, προγραμματισμένη αρχικά για την αποστολή Apollo 18, θα πραγματοποιήσει τώρα την πρώτη της πτήση με το Orion, ενώ μαζί με τις σημαίες, ένα αντίγραφο ενός αρνητικού 4 x 5 ιντσών της φωτογραφίας από την αποστολή Ranger 7, την πρώτη αμερικανική αποστολή που ήρθε σε επαφή με την επιφάνεια της Σελήνης, θα συνοδεύσει το πλήρωμα, αντιπροσωπεύοντας μια ιστορική στιγμή στον αγώνα για τη Σελήνη.

Το κιτ πτήσης περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα από διεθνείς συνεργάτες της NASA, όπως αυτοκόλλητα και εμβλήματα από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία (CSA) και μια σημαία, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA). δεικνύοντας τη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο του Artemis.

Ψηφιακή «κάρτα επιβίβασης» με το όνομα σου

Τέλος, μια κάρτα SD θα μεταφέρει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην εκστρατεία «Στείλτε το όνομά σας στο διάστημα», επιτρέποντας σε πολίτες από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν συμβολικά στην αποστολή.

«Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα της NASA και να συμπληρώσετε:

Το όνομά σας

Το επώνυμό σας

Και έναν κωδικό PIN από τέσσερα έως επτά ψηφία

Στη συνέχεια, το όνομά σας θα εμφανιστεί σε μια ψηφιακή κάρτα επιβίβασης, η οποία θα αποθηκευτεί σε μια κάρτα SD και θα σταλεί στη Σελήνη».

Περίπου 5,5 εκατομμύρια άτομα έχουν εγγραφεί για να συμπεριληφθούν σε αυτή την ψηφιακή λίστα.

Η λίστα έκλεισε στις 27 Μαρτίου.

To μενού της NASA

Το μενού περιλαμβάνει 5 διαφορετικά είδη πικάντικων σάλτσας και περισσότερα από 10 ποτά, μεταξύ των οποίων λεμονάδα, μηλίτης και ροφήματα με γεύση βανίλιας, σοκολάτας και φράουλας.

Ο καφές θα ταξιδέψει επίσης στο διάστημα, με ποσότητα κόκκων που αρκεί για την παρασκευή περίπου 43 φλιτζανιών καφέ. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου ένα φλιτζάνι την ημέρα για καθέναν από τους τέσσερις αστροναύτες κατά τη διάρκεια των 10 ημερών.



Η NASA παρουσίασε τα 189 είδη διατροφής που θα μεταφέρουν στο διάστημα οι τέσσερις αστροναύτες της, στο πλαίσιο της επικείμενης αποστολής στη Σελήνη.

Ο οργανισμός εξέτασε με μεγάλη προσοχή κάθε προϊόν ξεχωριστά, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αστροναύτες θα τρέφονται σωστά κατά τη διάρκεια της 10ήμερης διαστημικής αποστολής.

Χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού, ψύξης ή μεταγενέστερης φόρτωσης, όλα τα γεύματα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά ώστε να παραμένουν ασφαλή, να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να είναι εύκολα στην προετοιμασία και την κατανάλωση στο διαστημικό σκάφος Orion της NASA. Οι επιλογές τροφίμων αναπτύσσονται σε συνεργασία με ειδικούς σε διαστημικά τρόφιμα και το πλήρωμα, ώστε να εξισορροπούνται οι θερμιδικές ανάγκες, η ενυδάτωση και η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές προτιμήσεις του πληρώματος, ανακοίνωσε η NASA.

Επιστημονικός και ιατρικός εξοπλισμός

Το πλήρωμα θα μεταφέρει και επιστημονικά όργανα για τη μελέτη της ανθρώπινης υγείας στο διάστημα. Συγκεκριμένα, αισθητήρες και δόσιμετρα ακτινοβολίας θα καταγράφουν την έκθεση του πληρώματος σε κοσμική ακτινοβολία, ενώ βιοϊατρικά πειράματα θα παρακολουθούν παράγοντες όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, το στρες και η απόδοση, μέσω φορητών συσκευών και οργανικών τσιπ (organ-on-a-chip). Τα πειράματα αυτά θα βοηθήσουν στην κατανόηση των επιπτώσεων της μικροβαρύτητας και της διαστημικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό, προετοιμάζοντας τον δρόμο για μακροχρόνιες αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη.

Οι αστροναύτες θα πραγματοποιούν επίσης οπτικές παρατηρήσεις της επιφάνειας της Σελήνης, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους επιστήμονες στη Γη για τη γεωλογία και τη μορφολογία του φεγγαριού. Παράλληλα, η αποστολή θα απελευθερώσει CubeSats, μικρούς δορυφόρους που θα εκτελέσουν επιστημονικές και τεχνολογικές μελέτες σε υψηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Στην παράδοση του Artemis I, η Artemis II θα μεταφέρει επίσης δείγματα εδάφους και σπόρους δέντρων που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες διαστημικές πτήσεις.

Οι σπόροι αυτοί θα διανεμηθούν σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και κέντρα της NASA, όπου θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν ως «Δέντρα της Σελήνης», συνεχίζοντας τη συμβολική σύνδεση της Γης με το διάστημα.

Η σημασία της αποστολής Artemis II

Η Artemis II αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμαστική αποστολή για το πρόγραμμα Artemis. Παρά το γεγονός ότι οι αστροναύτες δεν θα προσγειωθούν στη Σελήνη -κάτι που θα γίνει με την Artemis III -η πτήση γύρω από τη Σελήνη θα δοκιμάσει όλα τα συστήματα υποστήριξης ζωής, τα συστήματα πλοήγησης και τους μηχανισμούς ασφαλείας του Orion σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτό είναι καθοριστικό για τη μελλοντική επιτυχία των επανδρωμένων αποστολών προσγείωσης στη Σελήνη και ενδεχομένως για τις πρώτες ανθρώπινες αποστολές στον Άρη.